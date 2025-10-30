Alianza Lima vs. Deportivo Wanka: fecha, hora y canal tv del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima comenzó con fuerza su participación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, al imponerse de manera categórica sobre Kazoku No Perú por 3 sets a 0, con parciales de 25-16, 25-12 y 25-11. Con este triunfo, las bicampeonas nacionales sumaron sus primeros puntos y se colocaron en lo más alto de la clasificación.

El conjunto ‘blanquiazul’ se impuso con autoridad ante el equipo recién ascendido, logrando la victoria en sets corridos durante la jornada inaugural del campeonato.

Bajo la dirección de Facundo Morando, las de La Victoria presentaron una alineación alternativa por la coincidencia con la Noche Blanquiazul, pero aun así mostraron un rendimiento sólido.

Ahora, las ‘íntimas’ se preparan para afrontar un nuevo reto en la competencia, esta vez ante Deportivo Wanka, elenco que en su debut fue superado por Regatas Lima con un marcador de 3-0. Motivadas por la urgencia de conseguir su primer triunfo, las ‘wankas’ buscarán dejarlo todo en la cancha.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Wanka?

Las ‘blanquiazules’ enfrentarán al equipo de Huancayo este sábado 1 de noviembre en las instalaciones del Coliseo Miguel Grau, en el marco de la segunda jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El encuentro está programado para las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 20:00 horas de Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos); y 21:00 horas de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

Canal TV del Alianza Lima vs. Deportivo Wanka

Los hinchas de Alianza Lima podrán disfrutar del partido a través de las pantallas de Latina Televisión, disponible en señal abierta por los canales 2 y 702 HD. La transmisión también podrá verse en la web y en el canal oficial de YouTube de dicho medio.

Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del encuentro, el punto a punto, las jugadas destacadas, declaraciones de las jugadoras, resultados, tabla de posiciones y mucho más.

Programación completa de la fecha 2

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

Kazoku No Perú vs. Olva Latino – 2:45 p.m.

Universidad San Martín vs. Rebaza Acosta – 5:00 p.m.

Alianza Lima vs. Deportivo Wanka – 7:00 p.m.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano – 12:30 p.m.

Regatas Lima vs Deportivo Géminis – 3:15 p.m.

Universitario vs Atlético Atenea – 5:00 p.m.

