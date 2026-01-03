Es tendencia:
logotipo del encabezado
Vóley

¿A qué hora se juega el duelo Universitario vs. Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El cuadro 'crema' buscará sumar de a tres para ubicarse como único líder del torneo nacional. Conoce todos los detalles del duelo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Universitario se enfrenta a Wanka por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley.
© Composición Bolavip PerúUniversitario se enfrenta a Wanka por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario y Deportivo Wanka se miden este sábado en un choque correspondiente a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. El partido se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Publicidad

La jornada encuentra al elenco ‘merengue’ en lo más alto de la tabla, luego de que se le otorgaran los tres puntos por el duelo ante Alianza Lima, debido a la alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras. El Comité de Control de la FPV rechazó el reclamo presentado por el conjunto ‘íntimo’ y ratificó el fallo a favor de la ‘U’.

En este escenario, el equipo dirigido por Francisco Hervás intentará sostener su ventaja y ampliar la diferencia frente a Alianza Lima y San Martín, sus más cercanos perseguidores.

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPPSETS
1Universitario de Deportes27109129:7
2Universidad San Martín27109129:11
3Alianza Lima24108225:8
4Deportivo Géminis17106421:16
5Regatas Lima16106422:16
6Atlético Atenea16106420:19
7Circolo Sportivo Italiano15105520:21
8Olva Latino11104615:24
9Rebaza Acosta9103713:23
10Kazoku No Perú7102810:26
11Deportivo Soan7101913:27
12Deportivo Wanka410196:28
Publicidad

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Wanka?

El encuentro entre Universitario y Wanka, correspondiente a la jornada 11 de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, sábado 3 de enero.

Según la programación del campeonato, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

Además del Alianza Lima vs. Regatas Lima: así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

ver también

Además del Alianza Lima vs. Regatas Lima: así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

  • México: 18:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 21:00 horas
Publicidad
Image

¿Dónde ver el Universitario vs. Deportivo Wanka?

El duelo será transmitido en directo por las pantallas de Latina TV a través de su señal en el canal 2, la cual también puede sintonizarse mediante los operadores de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Además, los aficionados podrán seguir el emocionante partido vía streaming en la página de Facebook y en el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

Publicidad

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Universitario enfrentó a Deportivo Wanka en dos oportunidades y logró imponerse en ambas. El primer encuentro se disputó el 12 de enero de 2025, donde las ‘Pumas’ consiguieron una clara victoria por 3-0. Posteriormente, el 9 de diciembre de 2023, el cuadro ‘crema’ volvió a superar a Wanka, esta vez con un marcador de 3-1.

DATOS CLAVES

  • Universitario enfrenta hoy, sábado 3 de enero, a Deportivo Wanka a las 19:00 horas.
  • El partido se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes y será transmitido por Latina TV.
Publicidad
  • El club Universitario lidera la tabla tras la ratificación del fallo contra Alianza Lima.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Además del Alianza vs. Regatas: así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley
Voley

Además del Alianza vs. Regatas: así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras infundada apelación de Alianza Lima
Voley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras infundada apelación de Alianza Lima

Figura de Alianza Lima dejó contundente mensaje en redes sociales: "Hay límites"
Voley

Figura de Alianza Lima dejó contundente mensaje en redes sociales: "Hay límites"

Universitario tomó una decisión sobre la continuidad de Castillo
Universitario

Universitario tomó una decisión sobre la continuidad de Castillo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo