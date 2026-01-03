¿A qué hora se juega el duelo Universitario vs. Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario y Deportivo Wanka se miden este sábado en un choque correspondiente a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. El partido se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Publicidad

Publicidad

La jornada encuentra al elenco ‘merengue’ en lo más alto de la tabla, luego de que se le otorgaran los tres puntos por el duelo ante Alianza Lima, debido a la alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras. El Comité de Control de la FPV rechazó el reclamo presentado por el conjunto ‘íntimo’ y ratificó el fallo a favor de la ‘U’.

En este escenario, el equipo dirigido por Francisco Hervás intentará sostener su ventaja y ampliar la diferencia frente a Alianza Lima y San Martín, sus más cercanos perseguidores.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PP SETS 1 Universitario de Deportes 27 10 9 1 29:7 2 Universidad San Martín 27 10 9 1 29:11 3 Alianza Lima 24 10 8 2 25:8 4 Deportivo Géminis 17 10 6 4 21:16 5 Regatas Lima 16 10 6 4 22:16 6 Atlético Atenea 16 10 6 4 20:19 7 Circolo Sportivo Italiano 15 10 5 5 20:21 8 Olva Latino 11 10 4 6 15:24 9 Rebaza Acosta 9 10 3 7 13:23 10 Kazoku No Perú 7 10 2 8 10:26 11 Deportivo Soan 7 10 1 9 13:27 12 Deportivo Wanka 4 10 1 9 6:28

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Wanka?

El encuentro entre Universitario y Wanka, correspondiente a la jornada 11 de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, sábado 3 de enero.

Según la programación del campeonato, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

ver también Además del Alianza Lima vs. Regatas Lima: así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

México: 18:00 horas

Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 21:00 horas

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver el Universitario vs. Deportivo Wanka?

El duelo será transmitido en directo por las pantallas de Latina TV a través de su señal en el canal 2, la cual también puede sintonizarse mediante los operadores de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Además, los aficionados podrán seguir el emocionante partido vía streaming en la página de Facebook y en el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

Publicidad

Publicidad

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Universitario enfrentó a Deportivo Wanka en dos oportunidades y logró imponerse en ambas. El primer encuentro se disputó el 12 de enero de 2025, donde las ‘Pumas’ consiguieron una clara victoria por 3-0. Posteriormente, el 9 de diciembre de 2023, el cuadro ‘crema’ volvió a superar a Wanka, esta vez con un marcador de 3-1.

DATOS CLAVES

Universitario enfrenta hoy, sábado 3 de enero, a Deportivo Wanka a las 19:00 horas.

El partido se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes y será transmitido por Latina TV.

Publicidad

Publicidad