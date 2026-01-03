¿A qué hora se juega el duelo Universitario vs. Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario y Deportivo Wanka se miden este sábado en un choque correspondiente a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. El partido se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.
La jornada encuentra al elenco ‘merengue’ en lo más alto de la tabla, luego de que se le otorgaran los tres puntos por el duelo ante Alianza Lima, debido a la alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras. El Comité de Control de la FPV rechazó el reclamo presentado por el conjunto ‘íntimo’ y ratificó el fallo a favor de la ‘U’.
En este escenario, el equipo dirigido por Francisco Hervás intentará sostener su ventaja y ampliar la diferencia frente a Alianza Lima y San Martín, sus más cercanos perseguidores.
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|1
|Universitario de Deportes
|27
|10
|9
|1
|29:7
|2
|Universidad San Martín
|27
|10
|9
|1
|29:11
|3
|Alianza Lima
|24
|10
|8
|2
|25:8
|4
|Deportivo Géminis
|17
|10
|6
|4
|21:16
|5
|Regatas Lima
|16
|10
|6
|4
|22:16
|6
|Atlético Atenea
|16
|10
|6
|4
|20:19
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|15
|10
|5
|5
|20:21
|8
|Olva Latino
|11
|10
|4
|6
|15:24
|9
|Rebaza Acosta
|9
|10
|3
|7
|13:23
|10
|Kazoku No Perú
|7
|10
|2
|8
|10:26
|11
|Deportivo Soan
|7
|10
|1
|9
|13:27
|12
|Deportivo Wanka
|4
|10
|1
|9
|6:28
¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Wanka?
El encuentro entre Universitario y Wanka, correspondiente a la jornada 11 de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, sábado 3 de enero.
Según la programación del campeonato, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:
ver también
Además del Alianza Lima vs. Regatas Lima: así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26
- México: 18:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 20:00 horas
- Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 21:00 horas
¿Dónde ver el Universitario vs. Deportivo Wanka?
El duelo será transmitido en directo por las pantallas de Latina TV a través de su señal en el canal 2, la cual también puede sintonizarse mediante los operadores de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV.
Además, los aficionados podrán seguir el emocionante partido vía streaming en la página de Facebook y en el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
Universitario enfrentó a Deportivo Wanka en dos oportunidades y logró imponerse en ambas. El primer encuentro se disputó el 12 de enero de 2025, donde las ‘Pumas’ consiguieron una clara victoria por 3-0. Posteriormente, el 9 de diciembre de 2023, el cuadro ‘crema’ volvió a superar a Wanka, esta vez con un marcador de 3-1.
DATOS CLAVES
- Universitario enfrenta hoy, sábado 3 de enero, a Deportivo Wanka a las 19:00 horas.
- El partido se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes y será transmitido por Latina TV.
- El club Universitario lidera la tabla tras la ratificación del fallo contra Alianza Lima.