Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Man City por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Crystal Palace y Man City se enfrentan en el Estadio Selhurst Park. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace y Man City se enfrentan en el Estadio Selhurst Park. Los detalles de la televisación.

Después de la primera fecha con sabor amargo para uno y triunfal para el otro, Crystal Palace y Manchester City se cruzan con la necesidad de arrancar a sumar de otra manera.

Todavía es temprano en la Premier League, pero nadie quiere quedar mal parado después de dos jornadas. Para el Palace es la chance de reaccionar rápido; para el City, la de confirmar que el arranque no fue casualidad.

Horario del partido

Hora local del estadio: 20:00 hs

20:00 hs México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 15:00 hs

15:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Palace llega golpeado tras la derrota 0-2 como visitante ante Everton en la primera fecha, un traspié que lo dejó en el puesto 16 sin puntos. La localía en Selhurst Park aparece como la principal chance de dar vuelta la página.

Manchester City, en cambio, arrancó con triunfo: 2-1 de local ante Bournemouth, resultado que lo tiene en la séptima posición con 3 puntos. El equipo de Guardiola llega como favorito y con la idea de mantener el paso.

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El historial entre Crystal Palace y Man City

El historial entre ambos es amplio y con clara ventaja para los citizens: de 60 enfrentamientos, Man City ganó 33, el Palace 13 y hubo 14 empates, con una diferencia de goles elocuente (113 a 56). En los últimos cruces la tendencia se mantuvo similar, aunque el Palace logró algún golpe puntual como el 1-0 de mayo de 2025 en su propia cancha.

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2026 Man City vs. Crystal Palace 3-0 Premier League 14/12/2025 Crystal Palace vs. Man City 0-3 Premier League 17/05/2025 Crystal Palace vs. Man City 1-0 FA Cup 12/04/2025 Man City vs. Crystal Palace 5-2 Premier League 07/12/2024 Crystal Palace vs. Man City 2-2 Premier League 06/04/2024 Crystal Palace vs. Man City 2-4 Premier League 16/12/2023 Man City vs. Crystal Palace 2-2 Premier League 11/03/2023 Crystal Palace vs. Man City 0-1 Premier League 27/08/2022 Man City vs. Crystal Palace 4-2 Premier League 14/03/2022 Crystal Palace vs. Man City 0-0 Premier League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Nottingham Forest — sábado 29 de agosto, 12:30 hs

Coventry vs. Hull — sábado 29 de agosto, 08:00 hs

Bournemouth vs. Everton — sábado 29 de agosto, 15:00 hs

Tottenham vs. Newcastle — sábado 29 de agosto, 17:30 hs

En síntesis