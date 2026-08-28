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Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Man City por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Crystal Palace y Man City se enfrentan en el Estadio Selhurst Park. Los detalles de la televisación.

Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Man City por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online
Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Man City por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Crystal Palace y Man City se enfrentan en el Estadio Selhurst Park. Los detalles de la televisación.

Después de la primera fecha con sabor amargo para uno y triunfal para el otro, Crystal Palace y Manchester City se cruzan con la necesidad de arrancar a sumar de otra manera.

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Todavía es temprano en la Premier League, pero nadie quiere quedar mal parado después de dos jornadas. Para el Palace es la chance de reaccionar rápido; para el City, la de confirmar que el arranque no fue casualidad.

Horario del partido

  • Hora local del estadio: 20:00 hs
  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 15:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Sin listado de transmisión disponible al momento de generar esta nota.

La actualidad de ambos equipos

El Palace llega golpeado tras la derrota 0-2 como visitante ante Everton en la primera fecha, un traspié que lo dejó en el puesto 16 sin puntos. La localía en Selhurst Park aparece como la principal chance de dar vuelta la página.

Manchester City, en cambio, arrancó con triunfo: 2-1 de local ante Bournemouth, resultado que lo tiene en la séptima posición con 3 puntos. El equipo de Guardiola llega como favorito y con la idea de mantener el paso.

El historial entre Crystal Palace y Man City

El historial entre ambos es amplio y con clara ventaja para los citizens: de 60 enfrentamientos, Man City ganó 33, el Palace 13 y hubo 14 empates, con una diferencia de goles elocuente (113 a 56). En los últimos cruces la tendencia se mantuvo similar, aunque el Palace logró algún golpe puntual como el 1-0 de mayo de 2025 en su propia cancha.

FechaPartidoResultadoTorneo
13/05/2026Man City vs. Crystal Palace3-0Premier League
14/12/2025Crystal Palace vs. Man City0-3Premier League
17/05/2025Crystal Palace vs. Man City1-0FA Cup
12/04/2025Man City vs. Crystal Palace5-2Premier League
07/12/2024Crystal Palace vs. Man City2-2Premier League
06/04/2024Crystal Palace vs. Man City2-4Premier League
16/12/2023Man City vs. Crystal Palace2-2Premier League
11/03/2023Crystal Palace vs. Man City0-1Premier League
27/08/2022Man City vs. Crystal Palace4-2Premier League
14/03/2022Crystal Palace vs. Man City0-0Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Liverpool vs. Nottingham Forest — sábado 29 de agosto, 12:30 hs
  • Coventry vs. Hull — sábado 29 de agosto, 08:00 hs
  • Bournemouth vs. Everton — sábado 29 de agosto, 15:00 hs
  • Tottenham vs. Newcastle — sábado 29 de agosto, 17:30 hs

En síntesis

  • Crystal Palace y Man City se enfrentan este viernes 28 de agosto por la jornada 2 de la 2026-27.
  • Crystal Palace suma 0 puntos en el torneo.
  • Man City suma 3 puntos tras vencer a Bournemouth.
Antonio Maculus
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