¿Quién es Juan Carlos Trujillo? El colombiano al que Messi pagará más de 10 millones de euros por el Eldense de Segunda División de España

Lionel Andrés Messi alcanzó un preacuerdo para la compra del Club Deportivo Eldense. Bajo ese titular La Pulga revolucionó todo el fútbol español en las últimas horas. Un colombiano será el primero en beneficiarse si se concreta una operación que ya es tasada por encima de los 10 millones de euros. Juan Carlos Trujillo, la clave de todo.

Hablar de Juan Carlos en el Eldense es hablar de una figura clave del club de Alicante. Uno que se encuentra en la Segunda División de España y que sería el segundo club de Messi en el país tras lo visto en Cornellà. Trujillo llegó al club en octubre del 2025 por medio de un grupo inversor que pagó varios millones de euros al exdueño Pascual Pérez. Messi estaría interesado en el 100% de las acciones del club.

Trujillo es un empresario colombiano ligado al fútbol. Ejerce de presidente de Llaneros en la primera categoría del fútbol cafetero y con su grupo inversor ha liderado adquisiciones de clubes en Suiza o España. Ahora mismo, y tras solo 11 meses al frente de un club con el que viene de ascender, esperan por nuevas charlas con el entorno de Messi. Eldense, ubicado en la localidad de Elda, cuenta con un estadio con capacidad para 5.000 personas en una urbe que no supera los 55.000 habitantes.

Juan Carlos Trujillo es la máxima figura de la directiva en cuanto a decisiones ejecutivas. Todo ello en un inicio de campaña donde el Eldense, tras subir desde Primera RFEF, ya despidió a su entrenador tras un pobre arranque. Los solo 2 puntos de 12 posibles generan un contexto de nervios por luchar por el descenso y, por ende, salir del fútbol profesional en España. Si llega Messi, tendrá que luchar por mantener la categoría.

Eldense podría tener a Messi de nuevo dueño: TW

El grupo inversor liderado por el colombiano, con el nombre de TH, estaría cerca de un acuerdo con Messi. Esperan por el cierre de la operación antes de que la justicia española avale o no todo. Si hay acuerdo, La Pulga y Trujillo deberán esperar a las aprobaciones del Consejo Superior de Deportes para oficializar el cambio de poderes en Elda.

Publicidad

Crece el imperio Messi

La Pulga se ha venido convirtiendo poco a poco en un empresario total dentro del deporte rey. A sus compras en España de clubes como Cornellà o Eldense se suman otros proyectos que se llevarán buena parte de su atención cuando llegue el momento del retiro. Hasta en el Inter Miami, donde tiene contrato hasta 2028, está estipulado que pueda ser dirigente en un futuro.

Deportivo LSM y Leones de Rosario también aparecen en este imperio de clubes que poco a poco va consolidando Messi desde hace varios años. La Pulga, tras llegar al fútbol regional en España, se alista para un nuevo reto en el fútbol profesional del país donde más y mejor se le recuerda en el césped.

Datos claves

Lionel Messi alcanzó un preacuerdo para comprar el Club Deportivo Eldense en España.

alcanzó un preacuerdo para comprar el en España. El empresario Juan Carlos Trujillo encabeza el grupo inversor vendedor del Eldense .

encabeza el grupo inversor vendedor del . La operación del Eldense con Lionel Messi supera los 10 millones de euros.