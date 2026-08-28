Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Hull por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Coventry y Hull se enfrentan en sede por confirmar. Los detalles de la televisación.
Coventry es el favorito en el papel pese a que llega golpeado tras la primera fecha, y ese contraste es lo que le da sabor al partido.
Es la segunda jornada de la temporada 2026-27 y ninguno de los dos quiere quedar atrás en la tabla tan pronto. Para Coventry es casi una final chica después de lo que fue su arranque.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: fuboTV, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN2 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Coventry empezó de la peor manera: cayó 0-3 como visitante ante Arsenal y hoy aparece 19° en la tabla, todavía sin puntos. Necesita reaccionar rápido antes de que la temporada se le complique de entrada.
Hull, en cambio, llegó con todo. Goleó 2-0 de local a Manchester United y ese resultado lo puso 5° con tres unidades, una carta de presentación fuerte para lo que viene.
El historial entre Coventry y Hull
El historial entre ambos está muy repartido: en 20 enfrentamientos Hull ganó 7, Coventry 6 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima (19 a 18 a favor de Hull). Los últimos cruces vienen siendo bastante trabados, con varios empates incluidos, lo que confirma que no hay un dominador claro en esta serie.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/04/2026
|Hull vs. Coventry
|0-0
|Championship
|09/08/2025
|Coventry vs. Hull
|0-0
|Championship
|14/04/2025
|Hull vs. Coventry
|1-1
|Championship
|14/12/2024
|Coventry vs. Hull
|2-1
|Championship
|24/04/2024
|Coventry vs. Hull
|2-3
|Championship
|15/09/2023
|Hull vs. Coventry
|1-1
|Championship
|11/03/2023
|Coventry vs. Hull
|1-1
|Championship
|27/08/2022
|Hull vs. Coventry
|3-2
|Championship
|16/03/2022
|Coventry vs. Hull
|0-2
|Championship
|30/10/2021
|Hull vs. Coventry
|0-1
|Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Crystal Palace vs. Man City
|Viernes 28 de agosto
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Nottingham Forest
|Sábado 29 de agosto
|05:30
|08:30
|13:30
|Bournemouth vs. Everton
|Sábado 29 de agosto
|08:00
|11:00
|16:00
|Tottenham vs. Newcastle
|Sábado 29 de agosto
|10:30
|13:30
|18:30
|Sunderland vs. Fulham
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Leeds vs. Brentford
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Chelsea vs. Brighton
|Domingo 30 de agosto
|07:00
|10:00
|15:00
|Manchester United vs. Ipswich Town
|Domingo 30 de agosto
|09:30
|12:30
|17:30
|Aston Villa vs. Arsenal
|Lunes 31 de agosto
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Coventry y Hull se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 2 de la 2026-27.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Coventry suma 0 puntos en el torneo.
- Hull suma 3 puntos tras vencer a Manchester United.