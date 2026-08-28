Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Hull por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Coventry y Hull se enfrentan en sede por confirmar. Los detalles de la televisación.

Coventry y Hull se enfrentan en sede por confirmar. Los detalles de la televisación.

Coventry es el favorito en el papel pese a que llega golpeado tras la primera fecha, y ese contraste es lo que le da sabor al partido.

Es la segunda jornada de la temporada 2026-27 y ninguno de los dos quiere quedar atrás en la tabla tan pronto. Para Coventry es casi una final chica después de lo que fue su arranque.

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Coventry empezó de la peor manera: cayó 0-3 como visitante ante Arsenal y hoy aparece 19° en la tabla, todavía sin puntos. Necesita reaccionar rápido antes de que la temporada se le complique de entrada.

Hull, en cambio, llegó con todo. Goleó 2-0 de local a Manchester United y ese resultado lo puso 5° con tres unidades, una carta de presentación fuerte para lo que viene.

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El historial entre Coventry y Hull

El historial entre ambos está muy repartido: en 20 enfrentamientos Hull ganó 7, Coventry 6 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima (19 a 18 a favor de Hull). Los últimos cruces vienen siendo bastante trabados, con varios empates incluidos, lo que confirma que no hay un dominador claro en esta serie.

Fecha Partido Resultado Torneo 06/04/2026 Hull vs. Coventry 0-0 Championship 09/08/2025 Coventry vs. Hull 0-0 Championship 14/04/2025 Hull vs. Coventry 1-1 Championship 14/12/2024 Coventry vs. Hull 2-1 Championship 24/04/2024 Coventry vs. Hull 2-3 Championship 15/09/2023 Hull vs. Coventry 1-1 Championship 11/03/2023 Coventry vs. Hull 1-1 Championship 27/08/2022 Hull vs. Coventry 3-2 Championship 16/03/2022 Coventry vs. Hull 0-2 Championship 30/10/2021 Hull vs. Coventry 0-1 Championship

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Crystal Palace vs. Man City Viernes 28 de agosto 13:00 16:00 21:00 Liverpool vs. Nottingham Forest Sábado 29 de agosto 05:30 08:30 13:30 Bournemouth vs. Everton Sábado 29 de agosto 08:00 11:00 16:00 Tottenham vs. Newcastle Sábado 29 de agosto 10:30 13:30 18:30 Sunderland vs. Fulham Domingo 30 de agosto 07:00 10:00 15:00 Leeds vs. Brentford Domingo 30 de agosto 07:00 10:00 15:00 Chelsea vs. Brighton Domingo 30 de agosto 07:00 10:00 15:00 Manchester United vs. Ipswich Town Domingo 30 de agosto 09:30 12:30 17:30 Aston Villa vs. Arsenal Lunes 31 de agosto 13:00 16:00 21:00

En síntesis