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Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Hull por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Coventry y Hull se enfrentan en sede por confirmar. Los detalles de la televisación.

Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Hull por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online
Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Hull por la jornada 2 de la 2026-27: TV y streaming online

Coventry y Hull se enfrentan en sede por confirmar. Los detalles de la televisación.

Coventry es el favorito en el papel pese a que llega golpeado tras la primera fecha, y ese contraste es lo que le da sabor al partido.

Es la segunda jornada de la temporada 2026-27 y ninguno de los dos quiere quedar atrás en la tabla tan pronto. Para Coventry es casi una final chica después de lo que fue su arranque.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Coventry empezó de la peor manera: cayó 0-3 como visitante ante Arsenal y hoy aparece 19° en la tabla, todavía sin puntos. Necesita reaccionar rápido antes de que la temporada se le complique de entrada.

Hull, en cambio, llegó con todo. Goleó 2-0 de local a Manchester United y ese resultado lo puso 5° con tres unidades, una carta de presentación fuerte para lo que viene.

El historial entre Coventry y Hull

El historial entre ambos está muy repartido: en 20 enfrentamientos Hull ganó 7, Coventry 6 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima (19 a 18 a favor de Hull). Los últimos cruces vienen siendo bastante trabados, con varios empates incluidos, lo que confirma que no hay un dominador claro en esta serie.

FechaPartidoResultadoTorneo
06/04/2026Hull vs. Coventry0-0Championship
09/08/2025Coventry vs. Hull0-0Championship
14/04/2025Hull vs. Coventry1-1Championship
14/12/2024Coventry vs. Hull2-1Championship
24/04/2024Coventry vs. Hull2-3Championship
15/09/2023Hull vs. Coventry1-1Championship
11/03/2023Coventry vs. Hull1-1Championship
27/08/2022Hull vs. Coventry3-2Championship
16/03/2022Coventry vs. Hull0-2Championship
30/10/2021Hull vs. Coventry0-1Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Crystal Palace vs. Man CityViernes 28 de agosto13:0016:0021:00
Liverpool vs. Nottingham ForestSábado 29 de agosto05:3008:3013:30
Bournemouth vs. EvertonSábado 29 de agosto08:0011:0016:00
Tottenham vs. NewcastleSábado 29 de agosto10:3013:3018:30
Sunderland vs. FulhamDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Leeds vs. BrentfordDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Chelsea vs. BrightonDomingo 30 de agosto07:0010:0015:00
Manchester United vs. Ipswich TownDomingo 30 de agosto09:3012:3017:30
Aston Villa vs. ArsenalLunes 31 de agosto13:0016:0021:00

En síntesis

  • Coventry y Hull se enfrentan este sábado 29 de agosto por la jornada 2 de la 2026-27.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Coventry suma 0 puntos en el torneo.
  • Hull suma 3 puntos tras vencer a Manchester United.
redaccion-bolavip
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