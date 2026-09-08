Se afianzó en el AC Milan y grande de Europa ofertó ya por Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán recuperó su regularidad en el AC Milan y antes de eso recibió la oferta de un gigante de Europa.

Pervis Estupiñán se quedó en el AC Milan y en este inicio de nueva temporada se ha consolidado como titular. Ofertas no le faltaron y ahora revelaron un grande de Europa que presentó una intención de ficharlo.

El Benfica de Portugal ofertó por Pervis Estupiñán pero Rubén Amorim evitó la salida del defensor ecuatoriano. Parece ser que el seleccionado de Ecuador se ganó la confianza del DT.

Al principio, el AC Milan lo tenía como transferible y venta segura, aceptando apenas 12 millones de euros por él, sin embargo tras la pretemporada el DT pidió su permanencia.

Ofertas no le faltaron, Deportivo La Coruña de España, Aston Villa de Inglaterra, Nottingham Forest entre otros equipos también contactaron al seleccionado nacional.

El valor de mercado de Pervis Estupiñán

Ahora mismo Pervis Estupiñán tiene un valor de mercado de 12 millones de euros. No obstante, cuando AC Milan lo compró decidió pagar más de 15 millones por el jugador, y es por eso que esta sería la cifra en la que venderían al jugador ecuatoriano.

Pervis Estupiñán titular en el AC Milan.

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En resumen