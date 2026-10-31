Alineaciones de Coventry y Sunderland por la Premier League: formaciones probables

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Coventry viene de caer 0-1 ante Fulham y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sunderland viene de empatar 0-0 con Leeds y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Coventry y Sunderland
Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Stephen Mfuni, Ethan Pinnock, Jay DaSilva, Matt Grimes, Jack Rudoni, Caleb Yirenkyi, Tatsuhiro Sakamoto, Taiwo Awoniyi, Brandon Thomas-Asante. DT: Frank Lampard.
Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Trai Hume, Luke O'Nien, Nordi Mukiele, Reinildo Mandava, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Noah Sadiki, Chris Rigg, Brian Brobbey, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.
Bajas y ausentes de Coventry y Sunderland
Coventry:
- Bobby Thomas (lesión en la pierna)
- Josh Eccles (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
Sunderland:
- Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Wilson Isidor (golpe)
- Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Coventry y Sunderland: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España
- Historial: 44 cruces — Coventry ganó 15, Sunderland ganó 11 y empataron 18
- Último antecedente: 13/05/2025: Sunderland 1-1 Coventry
- Próximo partido de Coventry: vs. Everton, viernes 6 de noviembre
- Próximo partido de Sunderland: vs. Chelsea, domingo 8 de noviembre