Alineaciones de Liverpool y Arsenal por la Premier League: formaciones probables

Liverpool y Arsenal se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio Anfield por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Liverpool recibe a Arsenal este domingo 1 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 2-0 a Brighton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 2-0 a Everton y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Liverpool y Arsenal

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Alexander Isak, Cody Gakpo. DT: Andoni Iraola.

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Kai Havertz, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

Bajas y ausentes de Liverpool y Arsenal

Liverpool:

Dominik Szoboszlai (lesión isquiotibial)

Víctor Muñoz (ausencia)

Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

Arsenal:

Christos Tzolis (lesión isquiotibial)

Bukayo Saka (lesión muscular; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)

La previa de Liverpool y Arsenal: todo lo que hay que saber

Día: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España

10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España Estadio: Estadio Anfield

Estadio Anfield Historial: 213 cruces — Liverpool ganó 81, Arsenal ganó 73 y empataron 62

213 cruces — Liverpool ganó 81, Arsenal ganó 73 y empataron 62 Último antecedente: 08/01/2026: Arsenal 0-0 Liverpool

08/01/2026: Arsenal 0-0 Liverpool Próximo partido de Liverpool: vs. Crystal Palace, domingo 8 de noviembre

vs. Crystal Palace, domingo 8 de noviembre Próximo partido de Arsenal: vs. Hull, sábado 7 de noviembre