Alineaciones de Newcastle y Aston Villa por la Premier League: formaciones probables

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de caer 1-4 ante Coventry y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de empatar 2-2 con Brentford y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Newcastle y Aston Villa
Newcastle (4-3-3): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Lewis Miley, Joelinton, Nico González, Yoane Wissa, Matias Fernandez-Pardo, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.
Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Aaron Wan-Bissaka, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, John McGinn, Nicolás Jackson, Emiliano Buendía. DT: Unai Emery.
Bajas y ausentes de Newcastle y Aston Villa
Newcastle:
- Jacob Ramsey (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Valentino Livramento (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Anthony Elanga (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)
Aston Villa:
- George Hemmings (golpe)
- Modou Kéba Cissé (golpe)
- Leon Goretzka (lesión de rodilla)
- Ian Maatsen (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)
La previa de Newcastle y Aston Villa: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: St. James Park
- Historial: 162 cruces — Newcastle ganó 71, Aston Villa ganó 53 y empataron 38
- Último antecedente: 14/02/2026: Aston Villa 1-3 Newcastle
- Próximo partido de Newcastle: vs. Crystal Palace, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Aston Villa: vs. Man City, sábado 24 de octubre