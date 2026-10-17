Alineaciones de Newcastle y Aston Villa por la Premier League: formaciones probables

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre en el St. James Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de caer 1-4 ante Coventry y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de empatar 2-2 con Brentford y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Newcastle y Aston Villa

Newcastle (4-3-3): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Lewis Miley, Joelinton, Nico González, Yoane Wissa, Matias Fernandez-Pardo, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Aaron Wan-Bissaka, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, John McGinn, Nicolás Jackson, Emiliano Buendía. DT: Unai Emery.

Bajas y ausentes de Newcastle y Aston Villa

Newcastle:

Jacob Ramsey (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Valentino Livramento (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Anthony Elanga (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Aston Villa:

George Hemmings (golpe)

Modou Kéba Cissé (golpe)

Leon Goretzka (lesión de rodilla)

Ian Maatsen (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)

La previa de Newcastle y Aston Villa: todo lo que hay que saber

Día: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España

10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España Estadio: St. James Park

St. James Park Historial: 162 cruces — Newcastle ganó 71, Aston Villa ganó 53 y empataron 38

162 cruces — Newcastle ganó 71, Aston Villa ganó 53 y empataron 38 Último antecedente: 14/02/2026: Aston Villa 1-3 Newcastle

14/02/2026: Aston Villa 1-3 Newcastle Próximo partido de Newcastle: vs. Crystal Palace, domingo 25 de octubre

vs. Crystal Palace, domingo 25 de octubre Próximo partido de Aston Villa: vs. Man City, sábado 24 de octubre