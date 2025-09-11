¡Escándalo en la Premier League! Chelsea contra las cuerdas por dura acusación de la FA

El Chelsea y la Premier League se encuentran en el centro del escándalo. Resulta que la Federación Inglesa (FA) presentó 74 cargos contra el club de Londres por presuntas irregularidades en su administración, relacionadas, principalmente, con agentes, intermediarios e inversión en jugadores, situación que podrís significarle una dura sanción.

Al respecto, la entidad británica reveló que la investigación se centra en transacciones históricas, que van desde el año 2009 hasta el 2022, con la mayor parte de las infracciones ocurridas durante la etapa de Roman Abramovich como propietario de la institución que cuenta como sede principal el Estadio Stamford Bridge.

Las acusaciones se basan en la supuesta violación de varias regulaciones que rigen el trabajo con agentes y las inversiones de terceros en futbolistas, para lo que el Chelsea tendrá hasta el viernes 19 de septiembre para brindar su versión y, en definitiva, hacer formalmente su defensa.

Por su parte, los nuevos dueños del Chelsea hicieron su descargo, porque a pesar de que los cargos se refieren a la gestión anterior, las autoridades actuales figuran que han sido proactivos. Es por eso que en su comunicado oficial, el club implicado asegura que fueron ellos quienes, durante el proceso de compra en 2022, descubrieron las posibles irregularidades y las comunicaron a las autoridades del fútbol inglés.

Además, afirman que estuvieron colaborando con la FA y los demás organismos reguladores desde ese entonces. En ese sentido, los medios del Reino Unido interpretan que este gesto podría ser parte de una estrategia para mitigar la posible sanción, mostrando una actitud de cooperación.

Las sanciones que podría recibir el Chelsea

En concreto, el futuro del Chelsea con este escenario es incierto, puesto que la gravedad de las acusaciones podrían acarrear sanciones significativas que afectarían la planificación deportiva y financiera del equipo, pudiendo abarcar desde el descenso hasta una importante multa económica.

