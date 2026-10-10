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Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Nottingham Forest por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Selhurst Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. Nottingham, Premier League
Crystal Palace vs. Nottingham, Premier League

Dos equipos de la mitad de la tabla que necesitan reaccionar se cruzan este domingo 11 de octubre en el Selhurst Park. Ninguno llega con el envión que esperaba después de cinco fechas.

Ni Crystal Palace ni Nottingham Forest arrancaron la Premier League como querían y ya empiezan a mirar de reojo la parte baja de la tabla. Un triunfo acá sirve más para ordenar la cabeza que para otra cosa.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 07:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Colombia: 08:00 hs
  • Perú: 08:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Crystal Palace viene golpeado: cayó 0-2 de local ante el Bristol City en su presentación más reciente, después de un empate sin goles como visitante frente al Leeds. Antes de esa racha había goleado 4-0 al Lech, pero esos tres resultados conviven con una floja arrancada que lo tiene en la mitad baja de la tabla con apenas 4 puntos en cinco presentaciones.

Nottingham Forest tampoco encuentra regularidad. Perdió como local 0-1 ante el Coventry en su último compromiso, aunque antes había sumado de visitante con un 2-1 ante el Villa y empatado sin goles de local frente al Spurs. Con 5 puntos en cinco fechas, el equipo se mueve en una zona similar a la de su rival, sin poder despegar.

El historial entre Crystal Palace y Nottingham Forest

El historial entre ambos tiene 51 antecedentes y favorece claramente a Nottingham Forest, que ganó 21 veces por 11 de Crystal Palace, con 19 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 71 contra 47.

Los últimos cruces, sin embargo, muestran una paridad marcada: tres de los últimos cuatro terminaron igualados 1-1, incluido el más reciente, disputado en febrero. No hay goleadas en la memoria cercana entre estos dos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/02/2026Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-1Premier League
24/08/2025Crystal Palace vs. Nottingham Forest1-1Premier League
05/05/2025Crystal Palace vs. Nottingham Forest1-1Premier League
21/10/2024Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-0Premier League
30/03/2024Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-1Premier League
07/10/2023Crystal Palace vs. Nottingham Forest0-0Premier League
28/05/2023Crystal Palace vs. Nottingham Forest1-1Premier League
12/11/2022Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-0Premier League
19/07/2019Nottingham Forest vs. Crystal Palace1-0Club Friendlies
29/12/2012Nottingham Forest vs. Crystal Palace2-2Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Manchester United vs. TottenhamSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Hull vs. EvertonDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Liverpool vs. Man CityDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30
Coventry vs. NewcastleLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
  • Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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