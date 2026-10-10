Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Nottingham Forest por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Selhurst Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Dos equipos de la mitad de la tabla que necesitan reaccionar se cruzan este domingo 11 de octubre en el Selhurst Park. Ninguno llega con el envión que esperaba después de cinco fechas.

Ni Crystal Palace ni Nottingham Forest arrancaron la Premier League como querían y ya empiezan a mirar de reojo la parte baja de la tabla. Un triunfo acá sirve más para ordenar la cabeza que para otra cosa.

Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Crystal Palace viene golpeado: cayó 0-2 de local ante el Bristol City en su presentación más reciente, después de un empate sin goles como visitante frente al Leeds. Antes de esa racha había goleado 4-0 al Lech, pero esos tres resultados conviven con una floja arrancada que lo tiene en la mitad baja de la tabla con apenas 4 puntos en cinco presentaciones.

Nottingham Forest tampoco encuentra regularidad. Perdió como local 0-1 ante el Coventry en su último compromiso, aunque antes había sumado de visitante con un 2-1 ante el Villa y empatado sin goles de local frente al Spurs. Con 5 puntos en cinco fechas, el equipo se mueve en una zona similar a la de su rival, sin poder despegar.

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El historial entre Crystal Palace y Nottingham Forest

El historial entre ambos tiene 51 antecedentes y favorece claramente a Nottingham Forest, que ganó 21 veces por 11 de Crystal Palace, con 19 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 71 contra 47.

Los últimos cruces, sin embargo, muestran una paridad marcada: tres de los últimos cuatro terminaron igualados 1-1, incluido el más reciente, disputado en febrero. No hay goleadas en la memoria cercana entre estos dos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2026 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 24/08/2025 Crystal Palace vs. Nottingham Forest 1-1 Premier League 05/05/2025 Crystal Palace vs. Nottingham Forest 1-1 Premier League 21/10/2024 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-0 Premier League 30/03/2024 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 07/10/2023 Crystal Palace vs. Nottingham Forest 0-0 Premier League 28/05/2023 Crystal Palace vs. Nottingham Forest 1-1 Premier League 12/11/2022 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-0 Premier League 19/07/2019 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 1-0 Club Friendlies 29/12/2012 Nottingham Forest vs. Crystal Palace 2-2 Championship

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Manchester United vs. Tottenham Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Hull vs. Everton Domingo 11 de octubre 07:00 10:00 15:00 Liverpool vs. Man City Domingo 11 de octubre 09:30 12:30 17:30 Coventry vs. Newcastle Lunes 12 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.