Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Nottingham Forest por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Dos equipos de la mitad de la tabla que necesitan reaccionar se cruzan este domingo 11 de octubre en el Selhurst Park. Ninguno llega con el envión que esperaba después de cinco fechas.
Ni Crystal Palace ni Nottingham Forest arrancaron la Premier League como querían y ya empiezan a mirar de reojo la parte baja de la tabla. Un triunfo acá sirve más para ordenar la cabeza que para otra cosa.
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Crystal Palace viene golpeado: cayó 0-2 de local ante el Bristol City en su presentación más reciente, después de un empate sin goles como visitante frente al Leeds. Antes de esa racha había goleado 4-0 al Lech, pero esos tres resultados conviven con una floja arrancada que lo tiene en la mitad baja de la tabla con apenas 4 puntos en cinco presentaciones.
Nottingham Forest tampoco encuentra regularidad. Perdió como local 0-1 ante el Coventry en su último compromiso, aunque antes había sumado de visitante con un 2-1 ante el Villa y empatado sin goles de local frente al Spurs. Con 5 puntos en cinco fechas, el equipo se mueve en una zona similar a la de su rival, sin poder despegar.
El historial entre Crystal Palace y Nottingham Forest
El historial entre ambos tiene 51 antecedentes y favorece claramente a Nottingham Forest, que ganó 21 veces por 11 de Crystal Palace, con 19 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 71 contra 47.
Los últimos cruces, sin embargo, muestran una paridad marcada: tres de los últimos cuatro terminaron igualados 1-1, incluido el más reciente, disputado en febrero. No hay goleadas en la memoria cercana entre estos dos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2026
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|24/08/2025
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|05/05/2025
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|21/10/2024
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|30/03/2024
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|07/10/2023
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|0-0
|Premier League
|28/05/2023
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|12/11/2022
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|19/07/2019
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-0
|Club Friendlies
|29/12/2012
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|2-2
|Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Manchester United vs. Tottenham
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hull vs. Everton
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Liverpool vs. Man City
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Coventry vs. Newcastle
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.