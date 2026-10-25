Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Después de ocho fechas, ninguno de los dos logró encontrar una racha que lo despegue de la mitad de la tabla, y ese empate de fondo es justamente lo que le da morbo al partido.
Ni Hull ni Brentford están en zona de descenso, pero tampoco pelean arriba: es un duelo directo para sumar y no quedar enganchado en la pelea por el fondo.
La actualidad de ambos equipos
Hull llega con apenas un punto de los últimos nueve en disputa. Cayó 0-1 ante Fulham como visitante, había empatado 2-2 de local con Everton y antes perdió con Newcastle. Está 11° con 9 unidades, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse si quiere alejarse de los puestos más complicados.
Brentford, que llega como favorito, tampoco atraviesa su mejor momento: viene de caer 1-2 como local frente a Liverpool después de un empate 2-2 ante el Villa. Antes de esa racha había goleado 3-0 al Chelsea, lo que muestra que el equipo tiene con qué lastimar cuando le sale el partido. Está 7° con 10 puntos, apenas uno más que su rival de turno.
El historial entre Hull y Brentford
El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates de por medio. En goles también hay poca diferencia, 27 contra 25 a favor de Hull. Eso sí, hace tiempo que no se cruzan: el antecedente más reciente es de 2020, cuando Brentford se impuso 5-1 en condición de visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2020
|Hull vs. Brentford
|1-5
|Championship
|17/08/2019
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|23/02/2019
|Brentford vs. Hull
|5-1
|Championship
|15/12/2018
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|06/05/2018
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|09/12/2017
|Hull vs. Brentford
|3-2
|Championship
|26/04/2016
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|03/11/2015
|Brentford vs. Hull
|0-2
|Championship
|24/08/2010
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League Cup
|07/05/2005
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League One
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Liverpool vs. Brighton
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Bournemouth
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Newcastle
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Sunderland vs. Leeds
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Hull suma 9 puntos en el torneo.
- Brentford suma 10 puntos en el torneo.