Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Después de ocho fechas, ninguno de los dos logró encontrar una racha que lo despegue de la mitad de la tabla, y ese empate de fondo es justamente lo que le da morbo al partido.

Ni Hull ni Brentford están en zona de descenso, pero tampoco pelean arriba: es un duelo directo para sumar y no quedar enganchado en la pelea por el fondo.

La actualidad de ambos equipos

Hull llega con apenas un punto de los últimos nueve en disputa. Cayó 0-1 ante Fulham como visitante, había empatado 2-2 de local con Everton y antes perdió con Newcastle. Está 11° con 9 unidades, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse si quiere alejarse de los puestos más complicados.

Brentford, que llega como favorito, tampoco atraviesa su mejor momento: viene de caer 1-2 como local frente a Liverpool después de un empate 2-2 ante el Villa. Antes de esa racha había goleado 3-0 al Chelsea, lo que muestra que el equipo tiene con qué lastimar cuando le sale el partido. Está 7° con 10 puntos, apenas uno más que su rival de turno.

El historial entre Hull y Brentford

El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates de por medio. En goles también hay poca diferencia, 27 contra 25 a favor de Hull. Eso sí, hace tiempo que no se cruzan: el antecedente más reciente es de 2020, cuando Brentford se impuso 5-1 en condición de visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2020 Hull vs. Brentford 1-5 Championship 17/08/2019 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 23/02/2019 Brentford vs. Hull 5-1 Championship 15/12/2018 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 06/05/2018 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 09/12/2017 Hull vs. Brentford 3-2 Championship 26/04/2016 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 03/11/2015 Brentford vs. Hull 0-2 Championship 24/08/2010 Brentford vs. Hull 2-1 League Cup 07/05/2005 Brentford vs. Hull 2-1 League One

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Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Liverpool vs. Brighton Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Bournemouth Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Newcastle Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Sunderland vs. Leeds Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis