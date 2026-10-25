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Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull vs. Brentford, Premier League
Hull vs. Brentford, Premier League

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Después de ocho fechas, ninguno de los dos logró encontrar una racha que lo despegue de la mitad de la tabla, y ese empate de fondo es justamente lo que le da morbo al partido.

Ni Hull ni Brentford están en zona de descenso, pero tampoco pelean arriba: es un duelo directo para sumar y no quedar enganchado en la pelea por el fondo.

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La actualidad de ambos equipos

Hull llega con apenas un punto de los últimos nueve en disputa. Cayó 0-1 ante Fulham como visitante, había empatado 2-2 de local con Everton y antes perdió con Newcastle. Está 11° con 9 unidades, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse si quiere alejarse de los puestos más complicados.

Brentford, que llega como favorito, tampoco atraviesa su mejor momento: viene de caer 1-2 como local frente a Liverpool después de un empate 2-2 ante el Villa. Antes de esa racha había goleado 3-0 al Chelsea, lo que muestra que el equipo tiene con qué lastimar cuando le sale el partido. Está 7° con 10 puntos, apenas uno más que su rival de turno.

El historial entre Hull y Brentford

El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates de por medio. En goles también hay poca diferencia, 27 contra 25 a favor de Hull. Eso sí, hace tiempo que no se cruzan: el antecedente más reciente es de 2020, cuando Brentford se impuso 5-1 en condición de visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/02/2020Hull vs. Brentford1-5Championship
17/08/2019Brentford vs. Hull1-1Championship
23/02/2019Brentford vs. Hull5-1Championship
15/12/2018Hull vs. Brentford2-0Championship
06/05/2018Brentford vs. Hull1-1Championship
09/12/2017Hull vs. Brentford3-2Championship
26/04/2016Hull vs. Brentford2-0Championship
03/11/2015Brentford vs. Hull0-2Championship
24/08/2010Brentford vs. Hull2-1League Cup
07/05/2005Brentford vs. Hull2-1League One

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Liverpool vs. BrightonDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Manchester United vs. BournemouthDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. NewcastleDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Sunderland vs. LeedsDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Hull suma 9 puntos en el torneo.
  • Brentford suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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