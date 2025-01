El mejor jugador de la historia para Virgil Van Dijk: “Fue el rival más difícil que tuve”

Para muchos supone el mejor zaguero en la historia de la Premier League y para otros un crack debajo de dicho slogan, pero sus piernas han tenido que frenar a varios de los mejores delanteros de la historia. Virgil Van Dijk, a la espera de lo que ocurra con su futuro en Liverpool y en una campaña donde sueña con cada título posible, siempre se ha mostrado tajante alrededor de quien es el jugador más completo en la historia de este deporte. Afirma que no hay nada igual.

Sus declaraciones se han dado con el correr de los años, pero tuvieron su clímax en el 2019 como 2021. Las primeras en la antesala donde para algunos merecía quitarle un Balón de Oro a Lionel Messi y las segundas a las puertas de aquel Mundial donde tanto Argentino como Países Bajos protagonizarían una batalla campal en Qatar 2022. Virgil Van Dijk, rival de arietes como Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Karim Benzema o el propio Mohamed Salah, sitúa a La Pulga por encima de todos. Sus declaraciones ejemplos perfectos de lo que es tener al 10 en frente.

“¿El oponente más difícil que enfrente? Lionel Messi definitivamente es un oponente difícil. Esa franqueza…Si le das un centímetro, te castiga…Creo que Messi es el mejor jugador del mundo. Creo que se merece ganar el Balón de Oro mientras que siga jugando…Tiene ese elemento extra que ha demostrado en los últimos años”, empezaba Virgil Van Dijk alrededor de sus duelos puntuales con el argentino. Las semifinales de la UEFA Champions League del 2019, así como los cuartos de Qatar 2022, puntos altos de una rivalidad con victorias de peso para ambas partes.

Consultado por CR7 en esta comparación eterna con Lionel, Virgil Van Dijk habló de una diferencia en el juego que hace más difícil referenciar a La Pulga. Habla de un factor de suerte con el argentino donde en caso de que esté enchufado, es poco o nada lo que se puede hacer: “Creo que Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Él y Cristiano han tenido números surrealistas durante la última década y es increíble lo que han logrado. Pero elijo a Messi…Con Messi en el césped, tuvimos una noche muy difícil en Barcelona en 2019…Cuando te enfrentas a Messi y sale en su mejor versión no puedes hacer nada. Me alegro de no estar en España para no tener que enfrentarme a él cada temporada. Marcó dos goles, yo me voy muy decepcionado”.

No son gratuitos los elogios de Virgil Van Dijk a Messi. Al choque en Qatar y ganado por Argentina en penaltis se suman 180 minutos ante Barcelona en aquellas semis de la Champions del 2019 donde Leo fue letal en la ida. Su gol de tiro libre parecía sentenciar una serie que culminaría con un 4-0 en Anfield a favor del equipo de Jürgen Klopp. El defensor neerlandés de 33 años habla del rosarino como un oponente imparable en su día.

¿Seguirá Virgil Van Dijk en Liverpool?

Tras varios meses de especulación, en este momento todo apunta a que el defensor de los Países Bajos renovará su contrato en Anfield. Uno que termina ahora mismo por el 30 de junio del 2025 y que sería prorrogado hasta 2027 como mínimo. En tiempos donde figuras como Mohamed Salah o Trent Alexander Arnold no son esperados para seguir en Anfield, se cruzan los dedos para retener a uno de los grandes legados de Klopp por Merseyside.

Los números de Virgil Van Dijk

298 batallas sobre el césped de Liverpool acumula un Virgil Van Dijk con más de 559 encuentros en su carrera. Los 54 goles a lo largo de sus pasos por Groningen, Celtic, Southampton y los Reds, de la mano con hasta 11 títulos a nivel de clubes y por supuesto con 78 choques para la mayor de Países Bajos. La victoria ante Tottenham en la final de la Champions del 2019 por 2-0 en Madrid, clímax.

