Cuti Romero ya festeja los goles de Atlético de Madrid: el gesto del defensor mientras suena para ser compañero de Julián Alvarez

Cristian ‘Cuti’ Romero ya festeja los goles de Julián Alvarez en un Atlético de Madrid que se va con ventaja al partido de vuelta en los cuartos de final de la Champions League. Tras el gran tiro libre del futbolista argentino, su compatriota tuvo reacciones en las redes sociales en tiempos donde tanto se habla sobre su futuro.

Con emojis de aplausos, Cristian Romero formó parte de la camada de argentinos que comentó la publicación en redes sociales de Julián Alvarez después de anotar de tiro libre en la ciudad de Barcelona. Se trata del primer triunfo de Diego Pablo Simeone en el Camp Nou a lo largo de su carrera como entrenador e, igualmente, de un paso al frente para pisar las semifinales del certamen.

Como decimos, todo llega en tiempos donde se habla de sobremanera de la posibilidad de que Romero abandone el Tottenham. Las chances de que el equipo del norte de Londres descienda a la segunda división del fútbol inglés se encuentran más que en el aire. Incluso, solamente un par de jornadas antes del encuentro de cuartos de final, su padre hablaba del precio para sacarlo de los Spurs.

“Le quedan dos años más de contrato con el Tottenham y tiene una cláusula de rescisión muy elevada. El club inglés no va a dejarlo marchar gratis; ronda entre los 50 y los 70 millones de dólares (40-60 millones de euros). En mi opinión, querrán recuperar lo que invirtieron”, palabras de Víctor Romero en las últimas horas por Cadena 3. Ahora los gestos de su hijo generan más expectativa en Madrid.

Romero festejó en redes el golazo de Julián Alvarez: GETTY

Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero para muchos se trata de un gesto que puede que no sea menor en algunos meses. Cuando termine la Copa del Mundo de la FIFA, el Cuti Romero será uno de los principales nombres que serán analizados en el mercado de fichajes. En el Atlético de Madrid es prácticamente un secreto a voces que se tienen todos los deseos de incorporarlo de cara a la próxima temporada. A la espera de lo que ocurra, este ya festeja los goles de Julián Alvarez en un Atlético de Madrid que sueña con las semifinales de la Champions.

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Barcelona y Real Madrid, dos de las víctimas favoritas de Julián Alvarez

Solo Patronato con 7 y Alianza Lima con 6 han visto a Julián Álvarez marcarles más goles. El de anoche supuso el cuarto tanto que el exdelantero del Manchester City o River Plate le ha anotado al conjunto culé. Cinco, por su parte, ha recibido la “Casa Blanca” del fútbol desde que el futbolista argentino pisó el Viejo Continente. Una máquina de partidos importantes y de alegrías para el Cholo en la capital española.

A todo esto se le suma el hecho de que Julián Alvarez igualó ayer los 24 goles de Gonzalo Higuaín y Ángel Di María por Champions League. Lionel Messi, por supuesto, supone el argentino con más goles desde que se tienen registros en cuanto a los representantes de la Albiceleste en Europa con 129. La Araña, más fina que nunca.

Datos claves

Cristian Romero reaccionó con emojis a un gol de Julián Álvarez ante el Barcelona.

reaccionó con emojis a un gol de ante el Barcelona. El defensa del Tottenham tiene una cláusula de rescisión de entre 40 y 60 millones.

y millones. Julián Alvarez igualó los 24 goles de Higuain y Di María en la Champions League.