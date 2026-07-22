España ya tiene fijado el partido con el que celebrará el título del Mundial 2026

La Selección de España es la nueva campeona del mundo. Tras vencer 1 a 0 a Argentina en al Final de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el MetLife de Nueva Jersey, los futbolistas del combinado comandado por Luis de la Fuente se tomarán unos días de descanso antes de sumarse a la actividad de pretemporada de sus respectivos clubes.

Pero más allá de lo que demande el calendario de los equipos, España ya sabe cuándo y contra quiénes volverá a las canchas y, por consiguiente, de qué formas lucirá oficialmente su segunda estrella sobre el escudo. En primer lugar, su retorno será ante Inglaterra en Wembley el 26 de septiembre, por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Será entonces en suelo británico cuando exhiba el distintivo de campeón por primera vez. Y deberá esperar 3 días más para mostrarle la nueva estrella a su gente. El 29 de septiembre, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, España recibirá a Croacia por la segunda jornada de la primera instancia de la Liga de las Naciones.

En esa misma línea, en lo que resta de este 2026, el combinado del país de la Península Ibérica tendrá otros cuatro compromisos: República Checa en el Carlos Tartiere el 3 de octubre, Croacia como visitante el 6 del mismo, República Checa de nuevo fuera de casa el 12 de noviembre y cierra la zona de grupos con Inglaterra el 15 de noviembre de local con sede aún a confirmar.l

El festejo del plantel de la Selección de España en pleno Madrid. Getty Images.

¿España y Argentina jugarán la Finalissima?

Luego de lo que fue la Final del Mundial 2026, diferentes medios de comunicación tanto de Argentina como de España reportaron que tanto UEFA como CONMEBOL se pusieron a trabajar para reflotar la Finalissima que se iba a jugar en marzo y que finalmente se suspendió por el estado de emergencia que se vivió en Qatar (la sede designada) por aquellos días.

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El estadio en el que se llevaría a cabo, meramente por compromisos comerciales, seguiría siendo el Lusail. Sin embargo, desde Sudamérica propusieron disputarla en noviembre, pero en las jornadas posibles la Roja ya tiene apuntados los compromisos descritos anteriormente, por lo que es posible que deba postergarse para 2027.

En síntesis