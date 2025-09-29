El Real Madrid necesita ganar con una urgencia que no estaba prevista en los planes de Xabi Alonso. Es que la derrota tan abultada ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano el último sábado no era algo que se vislumbraba en la previa del Derbi Madrileño, pues el Merengue llegaba con puntaje ideal (había ganado todos los partidos de la temporada) y el Atleti venía alternando más malas que buenas.

Es por eso que el choque con el Kairat de Kazajistán de este martes 30 de septiembre, en condición de visitante, por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, de repente, se transformó en un compromiso fundamental para el primer equipo de la Casa Blanca, en función de dejar atrás cuanto antes la goleada sufrida en el recinto rojiblanco.

Sin embargo, no será una parada fácil para el Real Madrid. No solo por los casi 8 mil kilómetros que debieron recorrer para llegar a Almaty -la ciudad en la que se llevará a cabo el partido-, sino también porque su rival de turno está preparando el encuentro en cuestión hace una semana, algo que los de Xabi Alonso pudieron hacer recién este domingo.

Es que la federación de fútbol del país asiático (con parte de su territorio sobre Europa, por eso el Kairat juega la Champions) accedió al especial pedido que hizo el Kairat para postergar su cotejo de la fecha 24 de la Premier League de Kazajistán frente al FC Zhetysu que se tenía que disputar este fin de semana, con el único fin de que el equipo llegue descansado físicamente y con la mente totalmente despejada y puesta en el duelo internacional.

Su último encuentro fue el lunes 22 de septiembre contra el FC Zhenis (ganó 3 a 1) y desde ese día está planificando el cruce por la UEFA Champions League. Mientras que el Merengue, en cambio, recién se pudo centrar en su contrincante de turno este domingo 28, luego de lo que fue la dura derrota ante el Atlético de Madrid.

Rafael Urazbakhtin, técnico del Kairat, se refirió al tiempo que dispusieron para centrarse en el partido con el Real Madrid

Publicidad

Publicidad

”Nosotros hemos aplazado el partido y se jugará el 5 de octubre. Estamos preparando un partido contra el Madrid y luego tendremos tiempo para preparar. Después ya viene el parón… Nuestros jugadores se encuentran muy bien”, dijo Rafael Urabakhtin en conferencia de prensa este lunes.

Asimismo, opinó a raíz de la magnitud del rival que van a enfrentar y cuánto pudo haber pesado en los de Xabi Alonso la estrepitosa caída ante el Atleti: ”El Real Madrid es el club más prestigioso del mundo y ellos también son conscientes. El Madrid nunca ha estado aquí y han venido todas las estrellas. Las derrotas forman parte del fútbol. Pero, esa derrota, puede jugar también en contra nuestra. Saldrán más motivados y lo harán todo para olvidarla. En cuanto al cansancio, son jugadores con mucha experiencia. Tienen experiencia de jugar cada dos o tres días. Saben superar la presión física y psicológica. No creo que eso le afecte. Lo que tenemos que hacer nosotros es pensar en nosotros mismos. Cómo vamos a jugar, cómo vamos a seguir las órdenes, cómo seguiremos con nuestro planteamiento”.

ver también Real Madrid: las otras dos malas noticias que le dejó a Xabi Alonso el Derbi Madrileño