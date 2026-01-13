¿Quién será el próximo DT del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso?

La estrepitosa caída ante el Barcelona en la Supercopa de España (3-2) fue el tiro de gracia para un ciclo que terminó en incendio interno. El Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso tras apenas siete meses, dejando a un equipo a la deriva.

Los motivos trascienden el marcador: fuentes cercanas apuntan a una fractura total con figuras como Vinícius Jr. y Mbappé, además del malestar por la falta de minutos de Arda Güler y Endrick.

Xabi Alonso dejó de ser el DT tras la derrota del Merengue en la Supercopa de España (Getty).

Candidatos galácticos y el “bombero”

Mientras Álvaro Arbeloa asume como interino para intentar pacificar el vestuario, Florentino Pérez ya baraja nombres de peso:

Enzo Maresca: El favorito por su perfil moderno y éxito táctico.

Jürgen Klopp: El sueño de la directiva para revitalizar el ánimo madridista.

Julian Nagelsmann: La opción joven para un proyecto a largo plazo.

Zinedine Zidane: La sombra eterna que siempre sobrevuela Chamartín.

Actualidad en Liga y Champions

El panorama es complejo. En La Liga, el Madrid marcha segundo con 45 puntos, a cuatro del Barcelona tras 19 jornadas. En la Champions League, se ubica en la 7.ª posición de la fase de liga con 12 puntos, buscando asegurar su pase directo a octavos para evitar el playoff.

Próximos desafíos

Copa del Rey: vs. Albacete (14/01) La Liga: vs. Levante (17/01) Champions: vs. AS Mónaco (20/01) La Liga: vs. Villarreal (24/01)

DATOS CLAVE

El Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras siete meses y perder la Supercopa.

El club suma 45 puntos en La Liga y ocupa la séptima posición en Champions.

