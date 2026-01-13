Es tendencia:
¿Quién será el próximo DT del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso?

Real Madrid le puso fin al ciclo de Xabi Alonso al frente del primer equipo y la incertidumbre sobre su reemplazo se mantiene.

Por Pablo Rodríguez Denis

El Real Madrid sigue buscando DT tras la salida de Xabi Alonso.
La estrepitosa caída ante el Barcelona en la Supercopa de España (3-2) fue el tiro de gracia para un ciclo que terminó en incendio interno. El Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso tras apenas siete meses, dejando a un equipo a la deriva.

Los motivos trascienden el marcador: fuentes cercanas apuntan a una fractura total con figuras como Vinícius Jr. y Mbappé, además del malestar por la falta de minutos de Arda Güler y Endrick.

Xabi Alonso dejó de ser el DT tras la derrota del Merengue en la Supercopa de España (Getty).

Candidatos galácticos y el “bombero”

Mientras Álvaro Arbeloa asume como interino para intentar pacificar el vestuario, Florentino Pérez ya baraja nombres de peso:

  • Enzo Maresca: El favorito por su perfil moderno y éxito táctico.
  • Jürgen Klopp: El sueño de la directiva para revitalizar el ánimo madridista.
  • Julian Nagelsmann: La opción joven para un proyecto a largo plazo.
  • Zinedine Zidane: La sombra eterna que siempre sobrevuela Chamartín.
Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid, pero antes pidió el fichaje de este jugador ecuatoriano

Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid, pero antes pidió el fichaje de este jugador ecuatoriano

Actualidad en Liga y Champions

El panorama es complejo. En La Liga, el Madrid marcha segundo con 45 puntos, a cuatro del Barcelona tras 19 jornadas. En la Champions League, se ubica en la 7.ª posición de la fase de liga con 12 puntos, buscando asegurar su pase directo a octavos para evitar el playoff.

Próximos desafíos

  1. Copa del Rey: vs. Albacete (14/01)
  2. La Liga: vs. Levante (17/01)
  3. Champions: vs. AS Mónaco (20/01)
  4. La Liga: vs. Villarreal (24/01)

DATOS CLAVE

  • El Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras siete meses y perder la Supercopa.
  • El club suma 45 puntos en La Liga y ocupa la séptima posición en Champions.
  • Álvaro Arbeloa asume como interino antes del partido contra Albacete el 14 de enero.
Pablo Rodríguez Denis
