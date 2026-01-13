Es tendencia:
Enzo Maresca suena para este grande de Europa y podría llevarse a Moisés Caicedo

Enzo Maresca suena para un grande de Europa y Moisés Caicedo suena como posible fichaje.

Por Jose Cedeño Mendoza

Iniciando el 2026 Chelsea ya daba una noticia impactante para el mercado, ya que decidió dejar sacar a Enzo Maresca de su cargo. El DT los hizo campeones del mundo y ahora suena para otro club muy importante, donde podría pedir el fichaje de Moisés Caicedo.

En su paso por Chelsea, Maresca dejó muy claro su “cariño” por Moisés Caicedo y cómo juntos llegaron a convertir al ecuatoriano en uno de los mejores del mundo en su posición. El DT ahora aparece como una fuerte opción para ser el DT de Real Madrid.

El Larguero reveló que Enzo Maresca es un nombre que gusta a la directiva de Real Madrid, tras la salida de Xabi Alonso. El DT campeón del mundo tendría lo que busca un el equipo ‘Merengue’ para cambiar este mal momento que vienen viviendo en los últimos dos años.

Con Maresca en el banquillo también se especula que Moisés Caicedo podría estar más cerca del equipo blanco. Ya son varios los años que el jugador de la Selección de Ecuador ha sido relacionado con el Real Madrid, pero Chelsea no pondría barata su salida.

Enzo Maresca gusta a Real Madrid. (Foto: GettyImages)

En su etapa con Chelsea, Enzo Maresca también pidió el fichaje de otros jugadores ecuatorianos que estuvieron cerca de la Premier League. Futbolistas como Piero Hincapié y Joel Ordóñez fueron del gusto del DT para reforzar su defensa, pero no acabaron llegando.

Los números de Moisés Caicedo con Enzo Maresca como DT

Con Enzo Maresca como DT, Moisés Caicedo jugó un total de 73 partidos entre todas las competencias. Marcando 6 goles y dando 7 asistencias. El volante ecuatoriano hizo en cancha poco más de 6.131 minutos. Ganó el Mundial de Clubes y la Conference League con Maresca.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

De acuerdo a Transfermark, Moisés Caicedo actualmente tiene un valor de mercado de 110 millones de euros. El volante ecuatoriano solo saldría a cambio de una venta que rompa totalmente el mercado. Aún no renueva su contrato en Inglaterra.

En síntesis:

  • Enzo Maresca salió de Chelsea a inicios de 2026 e interesa al Real Madrid.
  • Podría pedir a Moisés Caicedo, valorado actualmente en 110 millones de euros.
  • El ecuatoriano disputó 73 partidos con el técnico y ganó el Mundial de Clubes.
