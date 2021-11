En Argentina, cruzarla en las carreras de calle o montaña ya es habitual. Pero decidieron llevar su historia a la pantalla grande: Como corre Elisa, la historia de Elisa Sampietro de Forti quien a los 82 años cumplió el sueño de correr en 25 kilómetros en el lugar en el que nació.

La Nonna que corre comenzó a correr a los 72 años, casi de casualidad. Y como les pasa a muchos, no pudo parar. El mundo del running la abrazó rápidamente, con admiración y respeto. Se hizo habitual verla en carreras de calle pero más que nada en la montaña, acompañada por su nieto Juan Pablo. Participó en carreras en el Reino Unido, Brasil, Uruguay, Italia, y en Argentina pasó por Ushuaia, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Jujuy, Salta, entre otros. Y completó cinco veces la famosa carrera por etapas El Cruce, 100 kilómetros por los senderos más lindos de la Patagonia.

Nacida en 1934 en Italia, a los 14 años se subió a un barco para escapar de un país devastado después de la Segunda Guerra Mundial y así llegó a la Argentina, donde formo su familia, la siempre disfrutó de su pasión deportiva pero luego debió acostumbrarse a esa inquietud que la lleva a correr por todos lados.

“Siempre hay un motivo para levantarse cada mañana. No sé lo que es levantarse y no saber qué hacer. Desayuno y, como tengo la suerte de vivir cerca del río, me voy a correr todos los días una hora. Aunque haya niebla o llueva. Pero no pasa por correr. Hay otras alternativas para estar activos. Se puede dibujar, hacer danzas, contar o leer cuentos. Miles de cosas para entretenerse. Mantener la mente en actividad es fundamental”, dice Elisa, que vive en Vicente López, donde es ciudadana ilustre.

A sus 82 años -ahora tiene 86- decidió cumplir su sueño: volver a su lugar natal y correr allí 25 kilómetros. Viajó con su familia, con quienes pudo compartir ese regreso a su infancia haciendo lo que más le gusta. La película se puede ver en la app Cine.AR.