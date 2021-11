No sorprende que Camille Herron siga rompiendo marcas en todo el mundo. Es la mejor ultramaratonista del momento y por qué no de la historia y sigue sumando récords acá y allá. A sus casi 40 años sigue disfrutando de hacer historia mientras toma cerveza y come tacos en las carreras, usa el pelo suelto y esta vez, en la Javelina Jundred, cruzó el arco con un sable láser. Una auténtica Jedi.

Por supuesto que en Arizona también fue con récord. Las 100 millas (161 kilómetros) se componen de cinco vueltas a través del desierto de Sonora, con 2.400 metros de desnivel positivo. Y Camille los corrió en 14 horas 3 minutos y 23 segundos, corriendo a 5'14" el kilómetro. Y sin perder la sonrisa.

Además de ser récord de circuito (que lo bajó en más de 40 minutos), Herron quedó cuarta en la general, que tuvo otras dos mujeres entre los 10 primeros. Un nivel altísimo. Con esta victoria Camille quedó automáticamente clasificada a la Western States 100 Milles.

La atleta americana nacida en Oklahoma comenzó su carrera atlética en la adolescencia, con grandes resultados a nivel estatal. Comenzó a aumentar la distancia y llegaron los triunfos en maratón: 21 carreras ganadas de 42k, con un PB de 2h37m14. Y luego llegó la ultradistancia, donde parece haber encontrado su verdadero lugar. Ostenta cuatro títulos de la USATF: 50k en ruta, 50 millas, 100k y 100k de trail running.

El 2015 fue su gran año: ganó el Campeonato del Mundo de 100k y el Campeonato del Mundo de 50k de la IAU siendo la primera ultramaratonista en lograrlo. Pero si le faltaba una marca más, Herron figura en el libro Guinness de los Récords por ser la mujer más veloz en completar un 42k vestida de superhéroe, cuando eligió correr en Tulsa la Route 66 Marathon. Completó la distancia en 2 horas 48 minutos 51 segundos como la Mujer Araña.