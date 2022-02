Una carrera por alta montaña. Por senderos rústicos y dentro de un Parque Nacional en Argentina. Organizada por los que más saben de esos recorridos. Y con el objetivo de que los corredores disfruten pero también tomen conciencia sobre cómo cuidar los escenarios naturales. Y también para lograr autofinanciar sus tareas de cuidado durante todo el año.

Se trata de la Carrera 4 Refugios, que se desarrolla en San Carlos de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y uno de los lugares más increíbles de Argentina. En plena Patagonia, la misión es unir por los caminos a cuatro de los refugios de montaña más famosos de la zona (hay modalidad Non Stop, cuatro refugios en dos etapas, tres, dos y sólo uno).

La carrera está organizada por el Club Andino Bariloche (CAB) y tiene un tope de 700 inscriptos, para evitar que los caminos se desborden y además puedan controlar la seguridad de cada participante, ya que quienes se encargan de la protección y el cuidado de quienes largan es la Comisión de Auxilio que también depende de la CAB. Los refugios que se visitan son Frey, San Martin (Jakob), Manfredo Segre (Laguna Negra) y López.

¿Cómo se logra llevar a cabo una carrera que busca ser sustentable? Como primer punto, no se entregan ni botellas ni vasos plásticos en los avituallamientos. Más allá de la hidratación que debe llevar cada participante en su camelback, la organización evita la utilización de material descartable para no sumar basura y que no quede en los senderos.

Este año además entregarán un objeto de uso en vez de una medalla, también con el objetivo de que todo pueda ser reutilizable y evitar otra forma de contaminación. Con la inscripción, además, se estará colaborando con la ONG Circuito Verde, que se encargará de replantar árboles en zonas de recuperación.

Además, en las charlas técnicas se les remarca constantemente a los inscriptos que no dejen residuos en los senderos y que si se encuentra basura en el recorrido (envoltorios de geles, botellas y demás) que puedan recogerlo para que la zona permanezca limpia y puedan colaborar con el mantenimiento de estos senderos naturales.

La carrera se llevará a cabo el próximo 26 y 27 de febrero con largada en la base del Cerro Catedral. El circuito Non Stop largará el domingo 27 y tendrá un circuito de 44 kilómetros y 3700 metros de desnivel acumulado.