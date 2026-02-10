Es tendencia:
Yerry Mina

Toda Colombia preocupada por lesión de Yerry Mina: “Es algo crónico”

El defensor colombiano Yerry Mina podría ser una de las bajas de la Selección para la Copa del Mundo 2026.

Por Gustavo Dávila

Es uno de los jugadores de mayor regularidad en el exterior así como un referente en el vestuario, por eso en Colombia enciende las alarmas la lesión que reportan tiene Yerry Mina. Desde Italia adelantan que el defensor colombiano tiene algo crónico.

El director técnico del Cagliari, Fabio Pisacane, confirmó antes del juego contra la Roma, que el defensor central padece una afección crónica en una de sus rodillas, y que su recuperación dependerá del trabajo que se tomará en el día a día.

La lesión lo ha marginado del arranque de temporada en Italia y revelan que su lesión obliga al cuerpo médico y técnico a dosificar seriamente sus cargas no solo de partidos, sino de entrenamiento.

En Italia aclaran que la lesión debe ser cuidada o podría incluso condicionar la continuidad de la carrera del defensor. En el 2025 jugó durante 16 partidos y anotó 1 gol.

En la Selección Colombia ha jugado 9 partidos en dos temporadas y si está en condiciones es uno de los fijos de Néstor Lorenzo para la convocatoria para la siguiente Copa del Mundo.

El tiempo de contrato de Yerry Mina con el Cagliari

En el Cagliari de Italia es inamovible y Yerry Mina fue renovado en mayo 2025 hasta la temporada 2028 demostrando la prioridad que tiene para el DT.

En resumen

  • El DT Fabio Pisacane confirmó que Yerry Mina padece una afección crónica en su rodilla.
  • La lesión de Yerry Mina obliga a dosificar sus cargas de entrenamiento y partidos oficiales.
  • Yerry Mina renovó su contrato con el Cagliari de Italia hasta la temporada 2028.
