Alineaciones de Crystal Palace y Man City por la 2026-27: formaciones probables

Estas son las formaciones probables de Crystal Palace y Man City por la 2026-27.

Estas son las formaciones probables de Crystal Palace y Man City por la 2026-27.

Crystal Palace y Man City se enfrentan en el Estadio Selhurst Park este viernes 28 de agosto desde las 20:00 por la 2026-27. A continuación, las alineaciones probables de ambos equipos.

Bajas y ausentes de Crystal Palace y Man City

Crystal Palace: Chadi Riad (lesión de rodilla, vuelve a fines de junio de 2027); Ismaïla Sarr (lesión en la ingle, vuelve a principios de septiembre de 2026).

Man City: no registra bajas por lesión o suspensión.

Cómo llegan Crystal Palace y Man City

Crystal Palace viene de caer 0-2 ante Everton y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Man City viene de ganarle 2-1 a Bournemouth y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Crystal Palace y Man City

Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson, Takehiro Tomiyasu, Chris Richards, Jaydee Canvot, Dwight McNeil, Tyrick Mitchell, Adam Wharton, Daichi Kamada, Yeremy Pino, Anan Khalaili, Jean-Philippe Mateta. DT: Pierre Sage.

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Marc Guehi, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden. DT: Enzo Maresca.

Suplentes de Crystal Palace: Eddie Nketiah, Daniel Munoz, Will Hughes, Jorgen Strand Larsen, Borna Sosa, Evann Guessand, Oscar Mingueza, Walter Benitez.

Suplentes de Man City: Rico Lewis, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, Nicolas Gonzalez, Jack Grealish, Rayan Ait-Nouri, Vitor Reis, Matheus Nunes, Geronimo Rulli.

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La previa de Crystal Palace y Man City: todo lo que tenés que saber

Crystal Palace sale con un 3-4-2-1 y Man City responde con un 4-2-3-1 para este cruce por la 2026-27.