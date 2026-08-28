Alineaciones de Liverpool y Nottingham Forest por la 2026-27: formaciones probables

Estas son las formaciones probables de Liverpool y Nottingham Forest por la 2026-27.

Estas son las formaciones probables de Liverpool y Nottingham Forest por la 2026-27.

Liverpool y Nottingham Forest se enfrentan en el Estadio Anfield este sábado 29 de agosto desde las 12:30 por la 2026-27. A continuación, las alineaciones probables de ambos equipos.

Bajas y ausentes de Liverpool y Nottingham Forest

Liverpool: Joe Gomez (desgarro, vuelve a principios de septiembre de 2026); Federico Chiesa (lesión de espalda, vuelve a principios de septiembre de 2026); Vitezslav Jaros (lesión de rodilla); Stefan Bajcetic (lesión isquiotibial, vuelve a principios de septiembre de 2026); Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados, vuelve a principios de septiembre de 2026); Conor Bradley (lesión de rodilla, vuelve a fines de septiembre de 2026); Hugo Ekitike (lesión en el tendón de Aquiles, vuelve a principios de enero de 2027); Harvey Elliott (ausencia, vuelve 1 fecha(s)).

Nottingham Forest: Ryan Yates (ausencia); Nicolò Savona (lesión de rodilla, vuelve a mediados de septiembre de 2026).

Cómo llegan Liverpool y Nottingham Forest

Liverpool viene de empatar 2-2 con Newcastle y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Nottingham Forest viene de caer 0-1 ante Leeds y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Liverpool y Nottingham Forest

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Alisson, Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Alexander Isak, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai. DT: Andoni Iraola.

Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Nikola Milenkovic, Murillo, Ousmane Diomande, Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White, Neco Williams, James McAtee, Ola Aina, Xaver Schlager, Igor Jesus. DT: Oliver Glasner.

Suplentes de Liverpool: Rio Ngumoha, Wataru Endo, Kostas Tsimikas, Victor Munoz, Giorgi Mamardashvili, Ronald Araujo, Treymaurice Nyoni, James McConnell, Lewis Koumas.

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Suplentes de Nottingham Forest: Ibrahim Sangare, Jair Cunha, Callum Hudson-Odoi, Nicolas Dominguez, Chris Wood, John Victor, Arnaud Kalimuendo, Luca Netz, Zach Abbott, Liam Delap.

La previa de Liverpool y Nottingham Forest: todo lo que tenés que saber

Liverpool sale con un 4-2-3-1 y Nottingham Forest responde con un 3-4-2-1 para este cruce por la 2026-27.