Barcelona no le cierra la puerta a Messi: "Imposible no hay nada..."

Barcelona está viviendo su mejor momento de la temporada. Luego de golear en el Clásico ante Real Madrid, el equipo parece haber encontrado el buen rumbo de la mano de Xavi Hernández. Aunque, en la cabeza de varios hinchas todavía pesa la salida de Lionel Messi. ¿Puede volver el 'crack' argentino al Camp Nou? Las palabras de un directivo de club dejan la posibilidad latente.

Messi no está en un buen momento con PSG, luego de que ha sido blanco de críticas tras la eliminación de la Champions League, a manos del conjunto 'merengue', precisamente. El argentino no jugó el último partido de los parisinos ante Mónaco, que terminó con derrota por 3-0. Si bien los rumores apuntan a que continuará en París, en Barcelona saben que su regreso puede darse tarde o temprano.

En este sentido, Enric Masip, asesor del presidente del Barça, Joan Laporta, habló en los programas Tiempo de Juego (Cadena COPE) y El Larguero (Cadena SER) sobre los posibles fichajes para el próximo verano y habló sobre el caso de Messi. "Imposible no hay nada, pero no ha habido guiños como tal desde el club. Pese a la situación económica, el club está buscando fórmulas para seguir fichando. El Barça debe fichar a los mejores", expresó.

Las palabras de Masip se contrastan con las declaraciones de Xavi Hernández en la previa al Clásico, quien le dejó las puertas abiertas al rosarino para volver al Barça. "Tendrá las puertas abiertas y mientras yo sea el técnico aquí, como si quiere venir cada día. Como club le debemos un homenaje grande porque se lo merece. Tiene contrato con el PSG y poco más te puedo decir, creo que firmo por dos años", dijo el entrenador.

Declaraciones de Enric Masip

En las charlas de Masip, se valorizó lo que ha hecho la directiva de Barcelona durante este tiempo, con críticas a la gestión anterior, con los fichajes que se pueden venir y con lo que dejó la goleada (0-4) en el clásico ante Real Madrid. Las declaraciones del asesor del club:

¿Cómo está el club?: "El club estaba devastado por la mala praxis de la junta anterior (...) Hemos hecho el trabajo de tres años en tres meses. Se ha recuperado la ilusión del barcelonismo. Es una cosa que decía el presidente. Hay que celebrar que hemos dado la vuelta a una situación catastrófica".

Erling Haaland: "Su fichaje es difícil, pero no imposible. Se tienen que dar muchas circunstancias para poder ficharlo. Me remito a lo que dijo Laporta: 'el club va a fichar, pero para que venga alguien, debe haber salidas'".

Ousmane Dembélé: "¿Su renovación? El jugador no ha dicho nada y no ha habido más comunicación. El Barça no se ha planteado nada. Es un jugador determinante y me parece bien que Xavi lo use mientras piensa su futuro".

La goleada ante Real Madrid: "Es uno de los días más bonitos desde que hemos llegado por la trascendencia del rival y por cómo se gana (...) Ganar en el Bernabéu es muy difícil. Puede haber gente que no entienda en nuestra euforia, pero un Clásico nunca es fácil. No olvidemos que el Madrid eliminó al PSG, no se puede desprestigiar esta victoria".