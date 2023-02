A pesar de que Xavi Hernández pidió que no le tocaran la plantilla, el FC Barcelona sufrió movimientos en el mercado de invierno.

Xavi Hernández se encargó de resaltar en cada conferencia de prensa en la que fue consultado por el mercado, que prefería que su plantilla no sufriera modificaciones, pues, dicho por él mismo, considera estar lo suficientemente cubierto como para que el FC Barcelona encare la etapa de definiciones de la temporada 2022/2023, en la que pelea por quedarse con LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League.

No obstante, los movimientos existieron de igual manera en la ventana que el libro de pases tiene en el invierno europeo. Tales fueron los casos de Memphis Depay, que se incorporó al Atlético de Madrid de Diego Simeone (por dos temporadas y media a cambio de tres millones de euros) y de Héctor Bellerín, quien ya se añadió al Sporting de Lisboa (hasta mediados del 2023 por un millón).

En cuanto a incorporaciones, el FC Barcelona no tuvo novedades (algo que le viene bien por sus problemas en lo que a Fair Play Financiero se supone) a pesar de que Xavi Hernández también aprovechó su última conferencia de prensa -en la previa del partido vs. Real Betis- para decir que, frente a las salidas, lo más conveniente era sumar alguna alternativa. "Con la retirada de Gerard, la salida de Memphis y de Héctor, un refuerzo nos iría bien. ¿En qué posición? No lo sé, es difícil, pero estamos abiertos".

El intento de Joan Laporta que no prosperó

Durante las conversaciones con los pretendientes de Memphis Depay, Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, intentó sacar rédito con algún intercambio. En su momento, antes que el Atlético de Madrid, surgió la versión de que con el Inter de Milán estaban avanzadas las negociaciones para realizar un trueque entre el neerlandés y Joaquín Correa.

Sin embargo, la idea del directivo no contó con la aceptación de Xavi Hernández. Asimismo, la otra planificación frustrada del elenco culé fue el pedido de Yannick Carrasco, delantero al cual Diego Simeone no quiso soltar, más allá de que fue titular en apenas dos de los siete compromisos que lleva el conjunto del Cholo en el año.