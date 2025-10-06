La UEFA decreta el final de la Superliga y filtra cambios para la Champions League en 2027

La UEFA reaccionó a los rumores que en las últimas horas circularon sobre una supuesta alianza con la Superliga para transformar la Champions League a partir de la edición 2027/2028. Lo hizo filtrando algunos ajustes que hará, en principio, desde la temporada mencionada hasta el 2033, que apuntan a un fuerte incremento económico, pero manteniendo la competencia tal como se conoce en la actualidad.

De acuerdo al diario Marca, la principal novedad es que la entidad comandada por Aleksander Ceferín está trabajando para que la Liga de Campeones de Europa pueda generar más ingresos para los equipos que participen (desde la campaña 2024/2025 son 36 los clubes que compiten en la Fase de Liga).

En ese mismo sentido, el medio citado resalta que el formato de la competición se mantendrá. Es decir, una instancia en la que cada equipo juega 8 partidos y una tabla general que define a los 8 clasificados que pasan directamente a los Octavos de Final y los 16 que dirimen su plaza en los Play Off. Esta aclaración, a raíz de los trascendidos sobre un presunto cambio en dos zonas de 18 que habría sido sugerido por A22, los impulsores de la Superliga.

Asimismo, la comercialización de los derechos para este periodo (2027 – 2033) está siendo gestionada por UC3, una asociación estratégica entre la UEFA y la ECA (Asociación Europea de Clubes), decisión aprobada hace meses por la UEFA y por los clubes, sin que A22, vale aclarar, haya tenido ninguna injerencia en el proceso.

UEFA busca sentenciar el proyecto de la Superliga

En el plano audiovisual, las innovaciones prometen ser de contenido, buscando mejorar la experiencia con nuevas cámaras y una narrativa distinta, una determinación que intenta eclipsar las propuestas realizadas por A22 respecto a una plataforma de streaming que, en teoría, ofrecía la transmisión de los partidos de manera gratuita.

Por otra parte, la UEFA y la ECA interpretan que los recientes comentarios en los medios de comunicación sobre la fusión para modificar la Champions League son parte de una estrategia de desprestigio o una filtración interesada por parte de A22 o del Real Madrid, principal club impulsor de este plan. Consideran que al ver cómo la Superliga pierde apoyo buscan mantener viva la idea.

Además, cabe mencionar que el FC Barcelona acudirá a la Asamblea de la ECA esta semana, un movimiento que pareciera ser la renuncia de Joan Laporta a seguir junto a Florentino Pérez en pos de la Superliga, siendo a su vez, una estrategia para convertirse en un nuevo aliado de la entidad que regula el fútbol en el Viejo Continente.

