La rueda de prensa de Joan Laporta no solo sirvió para despedir a Lionel Messi tras 20 años dentro del Barcelona. El presidente del club prendió el ventilador y dio sus motivos para no aceptar el dinero que le proponía LaLiga por ese contrato con CVC. Tebas no de quedó callado y devolvió el golpe.

Recordemos que Barcelona ha sido uno de los dos clubes junto a Real Madrid que ha rechazado rotundamente el convenio entre LaLiga y el CVS, donde por 2700 millones de euros el fondo se hará con el 11% del negocio del torneo. Aseguró en la rueda de prensa que está lejos de aceptar tal negocio.

Laporta criticó el acuerdo y sus efectos en los clubes: "Para cumplir con el Fair-play de LaLiga, teníamos que aceptar un acuerdo de LaLiga que hipotecaba durante medio siglo los derechos televisivos de un club con 120 años de Liga. Un club que está por encima de todo. De jugadores, del mejor jugador del mundo, del presidente y de todo".

"La inscripción de Leo pasaba por aceptar una operación que no es interesante para el Barça. Entendemos que no hemos de hacer eso de aceptar una hipoteca de los derechos televisivos del Barça durante medio siglo. Quiero que quede claro que Leo quería quedarse y que el club quería que se quedara. Llega un momento en el que en una negociación te tienes que plantar, analizar la cosa con rigor y con los números”, finalizaba el presidente.

“Hola Joan Laporta , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas”, declaraba el presidente de LaLiga.

Barcelona rechazó un dinero con el que hubiese podido firmar a Messi e cuestión de minutos. En tiempos donde se asegura que Laporta no agarró los euros por su lealtad a la Superliga, empiezan a sacarle los trapos sucios de un torneo llamado a explotar sin Lionel en todos los sentidos y en todos los campos.