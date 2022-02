Los Diablos Rojos dejaron pasar una oportunidad más de afianzarse en la zona de Champions en Premier League, otro empate que duele a las aspiraciones en Old Trafford.

Manchester United no pudo con Watford y fue otro partido sin goles de Cristiano

Manchester United no encuentra las formas, no encuentra el camino, y sufre en casa, eso le pasó, otra vez en la fecha 27 de la Premier League, Watford le complicó la tarea y terminaron empatando sin goles en Old Trafford.

Es un empate que complica las aspiraciones del United, sigue siendo cuarto, pero con tres partidos más que Arsenal, su inmediato perseguidor, y la diferencia es solo de dos puntos. Por eso es doloroso el empate sin goles, donde, otra vez no hubo goles de Cristiano.

Donde volvió a relucir la falta de gol del equipo de Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo sigue sumando partidos sin goles en este año, donde solo anotó un gol, la situación compleja, Elanga fue su compañero en ataque y tampoco encontró el camino.

Watford tuvo muchas y mejores ocasiones de gol, y De Gea estuvo atento, pero sumando las situaciones de gol de ambos equipos, apenas llegamos a tener cinco tiros francos a la porteria en todo el partido.

El empate deja a los Red Devils expectantes de lo que haga Arsenal, y a Watford sin poder salir de la zona del descenso, sigue siendo el penúltimo de las posiciones, dos puntos arriba del Norwich y dos por debajo del Burnley que aún debe ponerse al día en el calendario.