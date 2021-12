Pasan los años y la presunta agresión sexual de Cristiano Ronaldo sobre la exmodelo, Kathryn Mayorga sigue generando ruido. El proceso judicial en contra del actual jugador de Manchester United está casi cerrado tras el acuerdo económico al que llegaron las partes, pero el portugués estaría haciendo lo posible para que varios detalles no salgan a la luz pública.

Fue en el año 2017 que el diario Der Spiegel detalló la presunta agresión agresión sexual de Cristiano Ronaldo a Kathryn Mayorga. El hecho, según la información revelada, habría ocurrido en el hotel Palms Casino de Las Vegas (Estados Unidos) en el año 2009. El caso generó un inmenso escándalo en su momento.

Luego de trascender al plano judicial, las partes lograron llegar a un acuerdo económico para retirar todas las denuncias. El equipo legal del futbolista portugués hizo un inmenso esfuerzo para lograr el sobreseimiento del caso, el cual consiguieron en el mes de octubre deste año.

Cristiano traba la filtración de datos

A la espera de la confirmación del presidente del tribunal federal para cerrar definitivamente el caso, The New York Times ha solicitado los documentos del juicio. Según informa el diario The Athletic, el medio estadounidense piensa en aprovechar la libertad de prensa para acceder a los detalles del litigio y hacerlos públicos. Cristiano Ronaldo, por medio de su equipo legal, estaría haciendo todo lo posible para impedirlo.

"La policía de Las Vegas tiene la obligación legal de divulgar los documentos que son públicos en virtud de la Ley de Registros Públicos de Nevada, como la policía ha reconocido en este caso. Objetaremos este intento inadecuado de interferir con el derecho del público a ver documentos gubernamentales" dijo un portavoz del diario interesado en los datos según el medio antes mencionado.