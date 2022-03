EN VIVO | ONLINE | En el Silesian Stadium, Polonia y Suecia se verán las caras HOY martes 29 de marzo, en el marco de la final del Repechaje de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el encuentro, y sigue al instante todo lo sucedido.

El conjunto polaco llega a este compromiso con acceso directo tras la eliminación de Rusia a manos de la FIFA tras el conflicto bélico de público conocimiento. Así, sin tener que disputar ese cruce, logró el pasaje a la final. El Seleccionado Sueco, por su parte, viene de vencer por 1-0 a República Checa en condición de local, gracias al gol agónico de Robin Quaison en la segunda parte del tiempo extra.

El partido Polonia vs. Suecia tendrá lugar este martes 29 de marzo, en el Silesian Stadium, por la final del Repechaje de las Eliminatorias UEFA.

Horario y TV por país:

Argentina: 15.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 15.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Brasil: 15.45 horas por TNT Sports

Chile: 15.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Paraguay: 15.45 horas (Sin TV)

Bolivia: 14.45 horas (Sin TV)

Venezuela: 14.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 13.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 13.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Perú: 13.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 12.45 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 11.45 horas PT y 14.45 ET por ESPN+

España: 19.45 horas por RTVE Play