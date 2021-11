Todavía no hay un claro sucesor para Ole Gunnar Solskjaer. Pese a que Michael Carrick consiguió una gran victoria para Manchester United en su visita a Villarreal para atar la clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League, la directiva evalúa opciones. Todo apunta a que habrá un interinato extendido hasta final de temporada, pero no será Carrick quien dirija.

El principal candidato y el nombre que Manchester United quiere sí o sí para el cargo es Mauricio Pochettino, aunque su salida de PSG no podrá dar hasta final de temporada. Así, en Old Trafford consideran fuerte la opción del interinato hasta final de temporada, y pese a que Carrick lo hizo bien ante Villarreal, no será el elegido.

En la directiva de los 'Diablos Rojos' saben que el excapitán no será quien dirija al club hasta final de temporada. Y como la opción Pochettino tendrá que esperar, buscarán a un entrenador que pueda hacerse con el puesto por el resto del año futbolístico. Según The Telegraph, los directivos de Manchester United han entrevistado a cinco entrenadores diferentes para el puesto.

Desde comienzos de semana, el nombre que apareció como opción para ser interino en Manchester United es el de Ernesto Valverde, algo que había adelantado The Guardian. Al español, The Telegraph le suma otros tres nombres: Ralf Rangnick, Lucien Favre y Rudi García, mientras que el último no ha trascendido. Estos cuatro entrenadores fueron entrevistados por el club inglés.

Valverde se encuentra libre tras su salida de Barcelona y está listo para volver al trabajo. En tanto, Lucien Favre viene de una experiencia con vaivenes en Borussia Dortmund, donde coincidió con Jadon Sancho; mientras que Rudi García tiene buenos argumentos por haber hecho buenas campañas con Olympìque de Lyon, AS Roma y Lille. Y Rangnick mantiene su trabajo como director deportivo de Lokomotiv de Moscú, aunque todos lo conocen por su buen trabajo en RB Leipzig imponiendo una filosofía de agresividad en la presión, algo que ha copiado muy bien Jürgen Klopp.