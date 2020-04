Para Jeffrey William la NBA se cancelará esta temporada

Desde el pasado 12 de marzo la NBA se encuentra suspendida debido a la pandemia que ha afectado cualquier actividad deportiva. Una crisis sanitaria que golpea al mundo y que ha alcanzado unas cifras muy elevados en personas contagiadas en todos los Estados Unidos.

Como objetivo general, la NBA planea poder culminar esta temporada a omo de lugar, aunque ya se estén organizando varias alternativas. Sin embargo, para Jeff Van Gundy, no existe una posibilidad real para que esto pueda ocurrir.

"Van a tener que cancelar la temporada. Se puede reanudar, pero ¿cuál es el plan si otra persona enferma? ¿Si ocurre otro caso como el de Rudy Gobert? ¿Volvemos a suspender la temporada? No tengo ni idea de cómo pueden acabar la temporada. Y no sé lo que va a pasar, pero solo espero que el curso que viene no se vea afectado" , aseguraba el extrenador de Houston.

Por ellos la visión de Jeff es totalmente opuesta a la de la organización del baloncesto. La cual ha querido dejar claro que su intención es terminar la temporada y poder jugar los playoffs. Es el deseo de la NBA, aunque como se están realizando los acontecimientos no será sencillo de cumplir.

Lee También