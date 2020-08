A lo Messi: Flor Peña subió foto caliente con un "me voy del Barça"

Generándose un gran revuelo a nivel mundial, la noticia vinculada a la partida de Lionel Messi del Barcelona capturó la atención de un sinfín de personas en todo el planeta y se posicionó como la noticia más destacada del presente mercado de pases.

En esta oportunidad, quien se hizo eco del bombazo del mundo fútbol fue Flor Peña, reconocida actriz argentina quien día a día demuestra como se divierte a través de su cuenta de Instagram, lugar donde usualmente realiza publicaciones y entabla conversaciones con sus seguidores.

La diva en cuestión, adjuntando una postal caliente donde se la puede ver posando para la cámara, afirmó que sigue firme junto a la normativa de cuarentena obligatoria instalada por parte del Gobierno de Argentina.

Demostrando estar al tanto del rumor en torno al destino de La Pulga, Florencia escribió: "¡Yo también me voy del Barça!". Como era de esperarse, los comentarios positivos y los 'Me Gusta' por parte de sus followers no tardaron en hacer su puesta en escena y adueñarse de la publicación.

