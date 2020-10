¿Censura? NFL sanciona a periodista por revelar supuesto error de Brady

A todo gran profesional, todo honor. Ian Rapoport es uno de los periodistas con mayor reconocimiento y trayectoria en el mundo de la NFL y como todo un referente, lo tenemos entre nuestras fuentes para informar a los fanáticos del mejor fútbol americano del mundo.

¡Pim, pim! Sonó una notificación, de seguro es una bomba de Rapoport. No, todo lo contrario, el insider dio una noticia que generó revuelo en la NFL. Resulta y acontece que Ian publicó una información en sus redes sociales sin la aprobación de NFL Network y… En palabras más, palabras menos lo terminaron sancionando.

“Recientemente publiqué algo en mis redes sociales sin autorización de NFL Network, que iba en contra de sus pautas. Como resultado estaré fuera del aire hasta el 22 de octubre. Respeto y entiendo la decisión tomada por la red y lamento profundamente mi error”, afirmó Rapoport.

Uh, acá hay una parte de la historia que no se ha contado… Nos dimos a la tarea de investigar qué fue lo que publicó Rapoport que no le gustó a NFL Network y como dice el dicho popular: “El que busca encuentra”. En redes sociales hallamos lo que buscábamos.

No es información confirmada, pero por la evidencia de los trinos de Ian Rapoport y su mismo arrepentimiento todo indica a que la siguiente información fue la que molestó a la NFL: “QB Tom Brady estaba en el vestidor estaba en el vestuario tirando su casco y gritando '¡¡¡alguien necesitaba decirme que era el cuarto down !!' Un compañero de equipo le grita: '¡Ya no tienes a Belichick para llevarte!' oh Dios mío”, fue el primero trino del insider que después borró.

Todo se debió a la jugada polémica de la derrota de los Tampa Bay Buccaneers frente a Chicago Bears en la que Tom Brady se confundió al pensar que una cuarta oportunidad era tercera oportunidad… Aquí no pararía la bomba que soltó Rapoport.

Supuestos trinos de Ian Rapoport (archivo particular)

“Nick Foles acaba de entrar en el vestuario de los Bucks, se acercó a Tom Brady y le dijo: 'Veo que me rechazaste para un apretón de manos nuevamente. Esa no es forma de tratar a tu papá ". Foles se echó a reír en la cara de Brady, wow”, fue el segundo supuesto trino de Ian Rapoport. ¿Crees que estos tweets fueron ciertos y que por eso lo sancionó la NFL? Tú dirás.

