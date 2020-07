NBA regresa a la acción a 133 días de su suspensión por el Coronavirus

¡Hoy es el día perfecto! Cuatro meses y 11 días después de que se jugara el último partido previo a la suspensión de la temporada 2019-2020, entre Dallas Mavericks y Denver Nuggets, finalmente este 22 de julio regresa la acción de la National Basketball Association (NBA) en la burbuja de Walt Disney World Resorts, en Orlando Florida.

Lo hará desde esta jornada hasta el próximo martes 28 de julio, en las dependencias del parque ESPN Wide World of Sports, con la realización de 34 partidos de pretemporada, que servirán como ensayo para los 22 equipos participantes en el reinicio de la actividad, arrancando con cuatro cotejos.

Imagen de una de las arenas donde se jugará (NBA)

La acción comenzará a las 3:00 PM (hora del Este de Estados Unidos) con el juego entre Los Angeles Clippers y los dueños de casa Orlando Magic; en paralelo, desde las 3:30 PM se medirán Washington Wizards y los Nuggets; mientras que habrá otros dos juegos en segundo turno: New Orleans Pelicans vs. Brooklyn Nets (7:00 PM) y Sacramento Kings vs. Miami Heat (8:00 PM).

Kemba anuncia que faltan 8⃣ días para el reinicio de la NBA ��‼️#WholeNewGame pic.twitter.com/CVk8ADwcQE — NBA Latam (@NBALatam) July 22, 2020

Al día siguiente, el jueves 23, habrá otros cuatro partidos de preparación, donde destaca el juego entre los Mavericks del esloveno Luka Doncic y Los Angeles Lakers, con la dupla de LeBron James y Anthony Davis; mientras que el viernes se disputarán tres juegos más, con el destacado entre Houston Rockets y los actuales campeones Toronto Raptors.

Cabe señalar que todos los partidos de pretemporada podrán ser seguidos a través de NBA League Pass y a través de la señal televisiva oficial de la competición, NBA TV.

