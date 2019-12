Se supo la verdad: Cascini se despidió de 90 Minutos

En la previa de las elecciones presidenciales, Identidad Xeneize anunció que contaría con el apoyo de ex deportistas de la institución como Juan Román Riquelme, Sebastián Battaglia, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

Imponiéndose ante el oficialismo, la agrupación en cuestión ya comenzó su correspondiente mandato en Boca y puso primera de cara al mercado de pases que se avecina.

Así como varios de sus colegas, el Mosquito tomó la decisión de dejar de lado varios de sus proyectos para dedicarle el mayor tiempo posible al que alguna vez fue su hogar y fuente de trabajo.

¡CASCINI DIJO HASTA LUEGO!



El mensaje de Raúl para sus ex compañeros de #90MinutosFOX pic.twitter.com/oezorDqnJS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de diciembre de 2019

Si bien él lo había anunciado mediante algunas entrevistas, este viernes, ante las cámaras de FOX Sports, Cascini anunció que no continuaría siendo parte de 90 Minutos a partir del año que viene.

Luego de una breve introducción por parte de Sebastián Vignolo, Raúl se apoderó de la pantalla del programa y abrió: "Les mando un saludo a todos mis ex compañeros. Estoy agradecido por todos estos años que hemos estado juntos. Lamentablemente no pude ir en el día de hoy porque estamos trabajando las 24 horas para Boca".

Dejando en claro que no es ni por asomo un "hasta nunca", el ex panelista cerró: "Agradecido a todos, me han tratado muy bien y me sentí muy cómodo con todos ustedes. No va a faltar oportunidad de ir para allá, saludarlos y darles un abrazo. Buen año para todos. Esperemos que el 2020 puedan ganar de vuelta el Martín Fierro. Les mando un saludo muy grande a todos. Abrazo".



Lee También