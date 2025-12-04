Norberto Araujo es uno de los entrenadores con mejor actualidad en la LigaPro. El entrenador argentino ha llevado al equipo ‘Morlaco’ a pelear por volver a torneos internacionales y estuvo a muy poco de entrar al primer hexagonal. Ante esto, su continuidad era una duda y ahora el propio entrenador avisó que es complicado.

Suena para equipos de Perú y hasta para grandes de Ecuador, y el mismo Norberto Araujo reconoció en rueda de prensa que es muy difícil seguir en el Cuenca para 2026: “Lo veía difícil por la situación del club (sobre seguir en Cuenca). La situación del club dificulta mucho, no queremos pasar lo que sucedió este año“, afirmó el ‘Beto’.

Uno de los equipos más interesados en la llegada de Norberto Araujo es Sport Boys de Perú, donde se revela que el DT ya tendría todo “amarrado” con el club para la temporada 2026. Por lo cual, todo está encaminado para que el ‘Beto’ deje Ecuador.

Araujo ha demostrado importantes cualidades como DT en sus primeras experiencias en Ecuador. Por lo cual, aunque ahora se marche a otro país, las puertas de la LigaPro no se cerrarían. Varios grandes como Emelec estuvieron interesados en él.

Araujo se iría de Deportivo Cuenca. (Foto: Imago)

Desde Perú también ya se ha revelado que hay un plan de fichajes armado con Araujo para Sport Boys. El estratega y el club podrían dar luz verde a la llegada de Hernán Barcos, entre otros históricos que vienen sonando para el equipo. Al ‘Beto’ le quedan 3 partidos en Ecuador.

Los números de Norberto Araujo en esta temporada

En toda la temporada con Deportivo Cuenca, Norberto Araujo ha dirigido a su equipo en 39 partidos entre todas las competencias. El DT y sus jugadores sumaron 16 victorias, 7 empates y 16 derrotas. Su equipo está muy cerca de llegar a Copa Sudamericana.

