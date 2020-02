Habiendo impulsado su candidatura política en los últimos días, Oscar Ruggeri brindó una nueva función este miércoles en 90 Minutos.

Sumándose a un ameno debate de sus compañeros, El Cabezón le apuntó a la juventud por la forma de tratar a las mujeres y la gente mayor.

+ Así comenzó el show Oscar:

Poniendo como ejemplo los viajes en transporte público, el ex futbolista indicó: "Hay pibes jóvenes y no se levantan para darle el asiento a la mujer. No entiendo".

"No me importa eso que ahora somos todos iguales: la mujer tiene que estar sentada. Esos que se hacen los dormidos... Dejate de joder", agregó Oscar de forma contundente y disparando contra quienes no ceden el asiento.

Saltando de asunto, Sebastián Vignolo hizo referencia al amor de personas que tienen una gran diferencia de edad y le consultó a Ruggeri por su opinión. "¿Tu hija no puede ir con un señor mayor?", preguntó el Pollo.

Mostrándose completamente en contra de dicho tipo de amor, El Cabezón replicó: "Te quiero ver cuando esa rubiecita linda que salió con tus ojos sea más grande. El tipo vuela. Los tipos grandes no pueden estar con las chicas. Después se te cagan encima, ¿sabés la patada en el culo que le dan?".

