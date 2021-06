¿Se ofenderá Giannis? Irving y Durant revelan cómo los Nets han dominado a los Bucks

Brooklyn Nets se ha plantado de manera sólida en las semifinales de Conferencia Este en los NBA Playoffs 2021 ante Milwaukee Bucks, tras dominar la serie, 2-0, con una gran exhibición de poderío, control y talento por parte de sus integrantes.

El primer compromiso quedó con pizarra final de 115-107, mientras que el segundo fue una auténtica paliza, 125-86, tras una actuación pletórica de Kevin Durant sobre la duela del Barclays Center luego de facturar 32 unidades en 33 minutos de acción.

Justamente, Kevin Durant y Kyrie Irving han estado dando todo por el todo en la serie ante la tropa de Giannis Antetokounmpo, tomando en consideración que la carta de James Harden no está disponible a consecuencia de una lesión.

El secreto de Brooklyn Nets ante Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets promedia un astronómico índice ofensivo de 125.8 en los siete partidos de NBA Playoffs 2021 disputados hasta el momento, por ello, tanto Kyrie Irving como Kevin Durant ha revelado el secreto dela fórmula para maniatar a Milwaukee Bucks.

Kyrie Irving (Foto: Getty)

"Es el nivel de esfuerzo, la atención a los detalles, nuestra comunicación, simplemente estar realmente el uno para el otro en el lado defensivo. Eso hace una gran diferencia cuando los muchachos juegan contra nosotros y en lugar de ver un cuerpo, ven dos o tres", afirmó Irving a Brian Lewis, del New York Post.

Kevin Durant (Foto: Getty)

“Me gusta nuestra atención al detalle, me gusta cómo no hicimos muchas jugadas perfectas, pero a pesar de ello hicimos un segundo y tercer esfuerzo. No nos destruyeron con rebotes ofensivos: eso demostró que estábamos boxeando", sentenció Durant.

