No es su querido Santos: Pelé confesó de qué club es hincha desde chiquito

El 23 de octubre de 1940, en el municipio de Três Corações, Brasil, nació quizás una de las personas más importantes y destacadas de la historia del fútbol: Pelé. Amado por muchos y envidiado por otros, Edson Arantes do Nascimento, a base de esfuerzo y una dedicación constante que lo mantuvo en un nivel supremo por muchos años, el mítico artillero carioca, con el correr de los años, pasó a ser apodado O Rei.

Si bien el futbolista se dio el lujo de llegar a lo más alto junto a su país, él también tuvo la posibilidad de dejar una huella imborrable en el Santos, institución que le abrió las puertas desde chico y le dio la posibilidad de formarse y brillar como futbolista profesional por casi dos décadas. Aunque estuvo bien acompañado por distintos compañeros a lo largo de su carrera en el Peixe, Pelé siempre fue la pieza que más brilló aquellas memorables formaciones del cuadro de São Paulo.

Pelé marcó un antes y un después en el fútbol vistiendo la camiseta del Santos (Foto: Getty)

En esta oportunidad, sorprendiendo a más de un hincha del Santos, Pelé dio la nota al confesar que, llamativamente y para el asombro de muchos, dicha institución no es la dueña de su corazón. Pese a que el club en cuestión fue su lugar en el mundo desde sus primeros pasos en el fútbol, el astro, en diálogo con el canal de YouTube Pilhado, manifestó que él aún mantiene vigente su amor por otro elenco de su país.

+ La entrevista completa:

Rememorando una anécdota guardada en el arcón de sus más profundos, O Rei manifestó que, pese a haber nacido en un vínculo social de hinchas del Corinthians, él inexplicablemente comenzó a sentir cosas y pasión progresivamente por nada más ni nada menos que el Vasco da Gama. "Sólo Dios lo puede explicar", abrió recordando la época en la que empezó a enredarse con el fútbol.

"La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), del Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí del Vasco (da Gama), me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco", continuó desvelando uno de los mitos más importantes de la historia de Brasil. Al ser consultado por cómo se encuentra su vínculo al día de la fecha, Pelé, dejando las cosas bien en claro, cerró: "No fui (hincha), aún lo soy".

