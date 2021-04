DC United vs. New York City FC EN VIVO: Aquí conoce los pronósticos, cuándo y dónde ver partido por MLS 2021 en USA

DC United vs. New York City FC EN VIVO ONLINE se verán cara a cara este 17 de abril por partido de la semana uno del Major League Soccer (MLS) 2021 a las 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y 19:00 hs en México. El partido será transmitido vía ESPN en Estados Unidos y para México. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

¡Empieza el MLS 2021! Tenemos en esta primera semana una serie de grandes duelos en los distintos estadios en todo el país, siendo el enfrentamiento entre DC United y New York City FC uno de los más esperados. Siendo el primero posicionado en el quinto lugar de la tabla y NYC, en el décimo lugar.

DC United es el fénix de estos torneo tras su terrible desempeño en años anteriores, teniendo un resurgimiento tras su primer cambio de dirección en diez años, contando ahora con Hernán Losada, lo cual hizo que los fans mantengan altas sus expectativas en este año y poder gritar gol en cada fecha.

Cuándo y a qué hora juega DC United vs. New York City FC EN VIVO en USA

DC United vs. New York City FC EN VIVO jugarán este 17 de abril a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Audi Field (Washington, Districto de Columbia).

Día: 17 de abril

Lugar: Estadio Audi Field

Horario por país DC United vs. New York City FC

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

México: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Dónde ver DC United vs. New York City FC en EE.UU.

Estados Unidos: YES Network, ESPN+

México: ESPN Play Norte

Argentina: ESPN Play Sur

Islas Vírgenes Británicas: ESPN Play Caribbean

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Haití: ESPN Play Caribbean

Honduras: ESPN Play Caribbean, ESPN Play Norte

Internacional: Bet365

Nicaragua: ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPN Play Caribbean

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

DC United vs. New York City FC pronósticos en USA:

New York City FC se posiciona como el favorito por las casas de apuestas en Estados Unidos para ganar este encuentro, las cuotas a favor se hayan con una marcada diferencia a los estimado para DC Utd. Sin embargo, como en el encuentro de Orlando City SC vs. Atlanta United, las apuestas entre el triunfo del rival y el empate se hallan cerradas, solo separados por una corta diferencia de 40 puntos.

Resultados Cuota DC United +300 Empate +260 New York City FC -150

*Cuotas cortesía de FanDuel.

