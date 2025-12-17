Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mario Pineida

Desde Fluminense hasta IDV: Los emotivos mensajes de los equipos tras el fallecimiento de Mario Pineida

Tras el lamentable fallecimiento de Mario Pineida, los equipos le dejaron estos mensajes.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Los mensajes tras el lamentable fallecimiento de Mario Pineida
© GettyImages/ Edit BVLos mensajes tras el lamentable fallecimiento de Mario Pineida

Este miércoles 17 de diciembre de 2025 el fútbol ecuatoriano y mundial se vio conmocionado y golpeado tras confirmarse que Mario Pineida perdió la vida en un ataque armado. El lateral ecuatoriano pasó por diferentes equipos que dejaron mensajes para su familia tras este lamentable suceso.

El mensaje de Emelec a Mario Pineida

Emelec era uno de los clubes con los que se vinculaba a Mario Pineida en el futuro, el club le dejó sentidas palabras tras su fallecimiento.

El mensaje de Emelec a Mario Pineida

El mensaje de Emelec a Mario Pineida

IDV recordó a su canterano, Mario Pineida

Independiente del Valle recordó que Pineida hizo las formativas en su club y también le dejó un sentido pésame:

IDV recordó que Pineida hizo las formativas en su club.

IDV recordó que Pineida hizo las formativas en su club.

La Selección de Ecuador se aseguró este millonario premio para el Mundial 2026

ver también

La Selección de Ecuador se aseguró este millonario premio para el Mundial 2026

Liga de Quito también se solidarizó

En sus redes sociales, Liga de Quito se solidarizó con Barcelona SC y la familia del jugador:

El mensaje de Liga tras el fallecimiento de Pineida.

El mensaje de Liga tras el fallecimiento de Pineida.

Publicidad

Fluminense recordó a su ex jugador, Mario Pineida

Mario Pineida jugó con Fluminense en la temporada 2022 y el equipo brasileño envió otro mensaje para la familia del jugador:

Fluminense recordó a Mario Pineida

Fluminense recordó a Mario Pineida

La Selección de Ecuador envió un pésame a su familia y Barcelona SC

Desde la FEF enviaron otro mensaje por el fallecimiento de Pineida a su familia y también a su club. El lateral, en su mejor momento, fue convocado a la Selección de Ecuador:

Publicidad
FEF a Mario Pineida.

FEF a Mario Pineida.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
La Selección de Ecuador se aseguró este millonario premio para el Mundial 2026
Mundial 2026

La Selección de Ecuador se aseguró este millonario premio para el Mundial 2026

Tras perder la final de la Intercontinental: Este sería el futuro de Gonzalo Plata para 2026
Fútbol de Ecuador

Tras perder la final de la Intercontinental: Este sería el futuro de Gonzalo Plata para 2026

Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado en Guayaquil
Fútbol de Ecuador

Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado en Guayaquil

Revelan el jugador de Barcelona que tenía seguridad privada ¿era Mario Pineida?
Fútbol de Ecuador

Revelan el jugador de Barcelona que tenía seguridad privada ¿era Mario Pineida?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo