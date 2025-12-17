Desde Fluminense hasta IDV: Los emotivos mensajes de los equipos tras el fallecimiento de Mario Pineida

Este miércoles 17 de diciembre de 2025 el fútbol ecuatoriano y mundial se vio conmocionado y golpeado tras confirmarse que Mario Pineida perdió la vida en un ataque armado. El lateral ecuatoriano pasó por diferentes equipos que dejaron mensajes para su familia tras este lamentable suceso.

El mensaje de Emelec a Mario Pineida

Emelec era uno de los clubes con los que se vinculaba a Mario Pineida en el futuro, el club le dejó sentidas palabras tras su fallecimiento.

IDV recordó a su canterano, Mario Pineida

Independiente del Valle recordó que Pineida hizo las formativas en su club y también le dejó un sentido pésame:

Liga de Quito también se solidarizó

En sus redes sociales, Liga de Quito se solidarizó con Barcelona SC y la familia del jugador:

El mensaje de Liga tras el fallecimiento de Pineida.

Fluminense recordó a su ex jugador, Mario Pineida

Mario Pineida jugó con Fluminense en la temporada 2022 y el equipo brasileño envió otro mensaje para la familia del jugador:

La Selección de Ecuador envió un pésame a su familia y Barcelona SC

Desde la FEF enviaron otro mensaje por el fallecimiento de Pineida a su familia y también a su club. El lateral, en su mejor momento, fue convocado a la Selección de Ecuador:

