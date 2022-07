El Xeneize se despidió de manera tempranera en octavos de final de la Copa Libertadores tras perder en una agónica definición desde los doce pasos. Rossi atajó dos y no pudo con el último de todos por milímetros. Benedetto tuvo una noche para el olvido.

La serie de penales también se dio pareja la definición y llegó hasta los remates del mata-mata, con un Agustín Rossi heróico esta vez no alcanzó para que Boca pueda concretar a su favor una definición por penales y quedó eliminado por los derrados de Sebastián Villa, Darío Benedetto y Juan Ramírez.

De esta forma, Boca cayó en los octavos de final ante Corinthians pese a haber concretado una serie de mejor manera que el Timao. Benedetto, completamente desconsolado, le pidió disculpas a la tribuna xeneize. Quedará, para el club de la Ribera, enfocarse en la Liga Profesional y en la Copa Argentina, además de focalizar la próxima Libertadores, donde Boca ya está clasificado.

Belmonte, a un paso de convertirse en refuerzo y Campuzano se iría a Junior

En las últimas horas apareció un nombre concreto en Boca como posible refuerzo, siendo este Tomás Belmonte. Esta oportunidad surgió debido a que su club, Lanús, pretendía sumar a Jorman Campuzano a sus filas y desde el Xeneize propusieron un trueque por el 50% del pase de ambos futbolistas. Sin embargo, este martes trascendió que el Xeneize tendría todo acordado con Junior de Barranquilla para que el colombiano sea nuevo jugador del Tiburón, lo que dejaría sin efecto este intercambio entre clubes argentinos.

De todas formas, Boca decidió avanzar por el volante mixto de 24 años para que se convierta en refuerzo xeneize y de hecho, desde la Ribera se reunieron esta tarde con el representante del jugador y los resultados de la misma habrían sido más que positivos. Esta información la dio a conocer el periodista Germán García Grova, quien afirmó que el contrato del futbolista granate estaría avanzado y que su pase dependerá pura y exclusivamente de lo que arreglen entre los clubes, ya que sin Campuzano en medio, la operación pasa a ser con dinero de por medio.

En adición a esto, el jornalista Mariano Antico confirmó que la intención de Lanús es que Belmonte se quede en el equipo del sur hasta fin de año, por lo que si Boca lo adquiere ahora, como así parece, gestionarían una cesión hasta diciembre, algo que incluso podría ayudar al Xeneize amortizando gastos, ya que eso haría que la transacción cueste menos dinero. Se resolvería en las próximas horas, con optimismo de parte de Boca.

¿Dónde jugará Hurtado?

Según informó el periodista Ignacio Bezruk en TNT Sports, el venezolano tiene dos alternativas para el futuro de su carrera futbolística. Por un lado, hay una oportunidad concreta de que Hurtado siga en el Bragantino a través de un nuevo préstamo o con una venta parcial.

Por otro lado, está la posibilidad de que Jan pase al fútbol uruguayo. En su momento se dijo que tanto Peñarol como Nacional están interesados en tenerlo. El mercado sudamericano es una buena opción pero no se descarta una opción en el fútbol local. Pero Boca acelera para desprenderse de un jugador que no será tenido en cuenta por Sebastián Battaglia.

Tevez confesó que pidió a Ávila y Weigandt y desde Boca dijeron que no

Tevez confirmó lo que era un secreto a voces acerca del pedido a Boca por la cesión de algunos jugadores. "Pedí a Weigandt y Ávila en la lista que le di a los dirigentes, pero bueno, recibimos una respuesta negativa", afirmó Carlitos.

Lucas Beltramo indagó a fondo sobre la respuesta en concreto del Consejo de Fútbol y Tevez volvió a sentenciar: "No sé el trasfondo, solamente me dijeron que no los prestan". Además de confirmar los pedidos por los defensores, el Apache descartó cualquier tipo de solicitud por Jorman Campuzano.

El pedido de Pavón a CONMEBOL

Por los incidentes entre Boca y Atlético Mineiro de la Copa Libertadores pasada, Cristian Pavón terminó siendo uno de los involucrados y posteriormente sancionados por CONMEBOL, siendo incluso uno de los más afectados con seis fechas de suspensión. Desde Boca, al confirmarse su pre-acuerdo con Mineiro, habían optado por no incluirlo en la lista de buena fe de la Libertadores actual, por lo que aún Kichán no cumplió con dicha sanción. Con actual equipo en competencia a nivel internacional, el delantero cordobés hizo una sorpresiva maniobra que en Brandsen 805 no va a gustar nada.

En concreto, el periodista Germán García Grova informó que Cristian Pavón le envió una carta formal a CONMEBOL solicitando que se le levante la sanción de seis fechas, alegando allí que "Boca no lo dejó trabajar" y por eso pide que se le de por cumplida la sanción, ya que el Xeneize ya disputó siete partidos en esta Libertadores. Desde el ente máximo de Sudamérica aún no han respondido.

Almendra está en el radar de Porto

En las últimas semanas, equipos como Estudiantes, Racing y Talleres habían posado interés en contar con el nacido en San Francisco Solano, pero ninguno avanzó en concreto por él y por eso sigue integrando las filas xeneizes sin ser tenido en cuenta. Sin embargo, desde Europa informaron un posible acercamiento por un interés proveniente del viejo continente.

En concreto, el medio A Bola de Portugal vinculó al Porto de la liga lusa como un firme candidato a quedarse con Agustín Almendra al estar en la lista de de posibles refuerzos de dicho equipo de la península ibérica que es de los más grandes de aquel país y uno de los más importantes a nivel europeo.

Domingo Blanco confesó el llamado de Riquelme para jugar en Boca

Después de que Arturo Vidal dejara plantado al club de La Ribera, desde el Consejo de Fútbol intentaron retomar las negociaciones con Domingo Blanco, quien quedó en libertad de acción tras su paso por Independiente. Y así lo reconoció el propio futbolista.

“Me llamó el hermano de Riquelme para jugar en Boca”, manifestó el mediocampista de 27 años, en diálogo con Radio La Red. Más allá de haber agradecido la intención del Xeneize, añadió que “le dije que mi intención, más allá de una buena propuesta económica, es seguir mi carrera en el exterior”.