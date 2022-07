Tevez confesó haberle pedido dos jugadores a Boca: "Me dijeron que no"

Los primeros partidos de Carlos Tevez como DT de Rosario Central no dejaron resultados positivos para el Canalla: fueron dos derrotas ante Gimnasia La Plata y Aldosivi por Liga Profesional. Aún así, a pesar de la caída en Mar del Plata del día lunes, Carlitos se predispuso a charlar con TyC Sports y dejó tela para cortar.

Una de las "bombitas" del Apache fue con dirección a Carlos Retegui, a quien le dedicó unas durísimas palabras luego de confirmarse que no iba a formar parte de su Cuerpo Técnico en la Academia. "El lunes cuando fuimos a verlo a Vélez, al otro día que hice la conferencia, el miércoles salió a hablar sin venir a decirlo a la cara. Me entero por los periodistas, por eso me dolió tanto. Por mi familia, el profe y mis hermanos. Por eso doy la cara, me hago cargo que fue desprolijo", sentenció sin pelos en la lengua.

Para poner paños fríos, el panel de Presión Alta le consultó sobre el mercado de pases de Rosario Central y Tevez confirmó lo que era un secreto a voces acerca del pedido a Boca por la cesión de algunos jugadores. "Pedí a Weigandt y Ávila en la lista que le di a los dirigentes, pero bueno, recibimos una respuesta negativa", afirmó Carlitos.

Lucas Beltramo indagó a fondo sobre la respuesta en concreto del Consejo de Fútbol y Tevez volvió a sentenciar: "No sé el trasfondo, solamente me dijeron que no los prestan". Además de confirmar los pedidos por los defensores, el Apache descartó cualquier tipo de solicitud por Jorman Campuzano. A seguir buscando refuerzos...