En el Mundo Boca, el enofque principal está puesto en el Superclásico, sobre todo con la incertidumbre que hay en el armado del equipo y la duda que surgió tras la molestia física de Marcos Rojo. Sin embargo, no solo eso pasó en Brandsen 805, sino que también, de manera sorpresiva, se iniciaron gestiones nuevamente para renovar a Agustín Rossi. En la misma jornada, el arquero respondió. Enterate de todo acá.

Sorpresiva oferta de renegociación con Rossi para la renovación

En una semana nublada por el Superclásico del próximo domingo en La Bombonera, en Boca se dio una de las charlas más inesperadas: Agustín Rossi volvió a ser contactado por el Consejo de Fútbol para retomar las negociaciones de renovación de contrato. La respuesta del arquero y su representante había sido negativa tiempo atrás... ¿pero definitiva?

Pasó poco más de un mes de la última reunión entre los dirigentes del Xeneize, el jugador y Miguel González, su representante, en donde se le puso punto final a la más reciente negociación para extender el vínculo de la figura del club de La Ribera más allá de junio de 2023. "Lo vamos a disfrutar hasta el 30 de junio como tiene que ser", había declarado Juan Román Riquelme días después. Sin embargo, la novela todavía se guardaba un capítulo más.

Según informó el periodista Daniel Fava en la mañana de TyC Sports, desde Boca se comunicaron con Rossi y la frase fue contundente: "Agustín, queremos que sigas". Es por eso que, de forma inesperada tanto para el futbolista como para los hinchas, el Consejo de Fútbol elevó una nueva propuesta y aguarda la respuesta del agente.

La oferta formal que le habría hecho el Xeneize a su gran figura constaría de las mismas cifras que el último ofrecimiento, rondando los 11 millones de dólares. Sin embargo, la diferencia es que ahora Boca habría puesto un contrato de menor duración sobre la mesa y no hasta 2026, un detalle que podría cambiar el rumbo de la negociación.

La respuesta de Rossi: está abierto a negociar

El arquero recibió una nueva propuesta para renovar su contrato en el Xeneize y su postura fue clara.

La respuesta de Agustín Rossi no tardó en llegar, según contó el periodista Daniel Fava en la mañana del jueves. "Hablemos", habría sido la contestación del arquero que, lejos de ponerse a la defensiva, estaría dispuesto a retomar las charlas para poder llegar a un acuerdo en estas semanas y resolver su futuro.

La principal traba que aparece en el camino tiene nombre y apellido: Miguel González, representante de Rossi. "Lo tuvieron comiendo mortadela y ahora quieren renovarle", fue una de las tantas frases fuertes que lanzó el agente en los medios tras conocerse el fin de las negociaciones a principios de agosto. Ahora será turno del Consejo de Fútbol poder recomponer la relación con el empresario para poder lograr la extensión del vínculo de su gran figura bajo palos.

¿Qué pretende Rossi para renovar?

Para que la figura del club de La Ribera acepte renovar su contrato, desde TyC Sports adelantaron las cuatro pretensiones que tendría el arquero para seguir vistiendo la camiseta azul y oro por algunos años más.

1. La duración del contrato

Sí, Boca está dispuesto a retroceder un año de la propuesta anterior. Sin embargo, tanto Rossi como su representante querrían firmar hasta diciembre de 2025 y no hasta junio. Es decir, dos años y medio más desde el vencimiento de su actual ficha en junio de 2023.

2. Bajar la cláusula

El monto a abonar para anular el vigente contrato de Agustín Rossi en Boca ronda los 18 millones de euros, cifras que el Xeneize pretende elevar a 20 millones de la misma moneda en el nuevo vínculo que se le propondrá al arquero. El ex Lanús, en tanto, solicitaría mantener los números del presente acuerdo.

3. Aumento de salario

El principal motivo del desacuerdo entre el club y el futbolista fue por dinero. Sin embargo, Boca estaría dispuesto a estirarse a 11 millones de dólares por la totalidad de la duración del contrato y en monto bruto (7 millones sin impuestos). Rossi, en cambio, pide esos 11 millones de dóalres pero netos para poner la firma.

4. Adelanto de dinero

Para poder dejar conforme al arquero, el Xeneize le adelantaría el 40% del sueldo del primer año de contrato (alrededor de 300 mil dólares). No obstante, el entorno de Rossi pretende que Boca le compre el pase del jugador una vez quede libre en junio de 2023.

Alerta por Rojo por la gravedad de su molestia

Marcos Rojo se entrenó diferenciado en la práctica tras la molestia que sufrió durante el miércoles, la cual lo obligó a abandonar el trabajo en la mitad de la sesión. El pequeño inconveniente físico que generó la bronca del jugador deja al zaguero como una incógnita para recibir al Millonario y hoy se conocieron detalles de su evolución.

Mientras Ibarra diagrama el XI que se medirá ante River, el periodista Martín Costa reveló en ESPN el condicionamiento que tiene el DT a raíz de la posible lesión del emblema de Boca. "Lo de Rojo complicó todo. Creyeron que no era tan importante, pero con el correr de las horas se encontraron con que lo de Rojo es más importante de lo que ellos creían", contó el panelista en el programa de Mariano Closs. Una novedad inesperada en La Ribera.

La molestia tiene un origen y yace desde el fin de semana pasado. "Viene desde el partido con Colón y Rojo no podía salir porque Boca no tenía más cambios", contó Costa para luego revelar una de las frases que habría pronunciado el jugador tras salir de la práctica del miércoles. "Voy a hacer todo lo posible para poder jugar y si no tengo que hacer nada de acá al domingo, no hago nada".

Pese a esta complicación, Rojo quiere jugar sí o sí

El defensor y capitán del Xeneize sufrió una molestia muscular en la práctica del miércoles y al tratarse de la semana en donde el partido con River ya está al caer, al ex Manchester United no quieren exigirlo en los entrenamientos, por lo que en esta jornada de ejercicios con fútbol incluido, Rojo se entrenó separado al plantel haciendo trabajos diferenciados.

Sin embargo, y pese a que desde Boca se está haciendo lo posible para poder contar con el zaguero, su presencia en el Superclásico es una duda absoluta, ya que incluso se cree que la molestia física es más grande de lo que se creía a priori, algo que complicaría el panorama para el Xeneize y para el propio Marcos Rojo.

En medio de esta cuestión de plena incertidumbre respecto a lo que será del capitán xeneize este domingo en La Bombonera, luego del entrenamiento de Boca en el Alberto J. Armando este jueves, se supo la postura clara que tiene Rojo sobre la cuestión. Según pudo confirmar el periodista Luis Fregossi, quien habló con el defensor, él le manifestó que "juega como sea", afirmando que estando bien o no físicamente el domingo, quiere estar presente.

Esto habla de un gran gesto de Rojo pensando en querer enfrentar a River sea como sea, pero a la vez podría ser algo contraproducente, ya que si juega con molestias, luego eso podría lesionarlo de aún más gravedad. Sin dudas, es una situación compleja. El entrenador Hugo Ibarra ya sabe la postura del zaguero y tiene aún dos días para definir si lo arriesga o lo resguarda.

Sin Rojo, el XI que probó Ibarra este jueves

Mientras todo el cuerpo técnico sigue de cerca la recuperación de Sebastián Villa (descartado para jugar el domingo), Hugo Ibarra probó con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco. ¿Y Marcos Rojo? ¿Y Óscar Romero?

Según informó Tato Aguilera, Marcos Rojo se entrenó aparte por una molestia y no lo descartan para el duelo del domingo (ingresaría en lugar de Figal si está al 100%). Mientras que la situación de Romero es simplemente una decisión táctica. En el complemento de la práctica el paraguayo ingresó por Briasco y Ramírez lo hizo en el lugar de Payero.

Beccacece se va de Defensa: ¿Puede arribar a Boca?

"¿Y si te llama Román?", le preguntaron a Sebastián Beccacece hace unas semanas en ESPN F12. "A mí no me ha llamado nadie. Si el día de mañana pasa ya se verá... Nosotros somos un grupo de trabajo y siempre estamos dispuestos a sentarnos a escuchar", dijo el DT dejando todas las puertas abiertas. Este jueves por la mañana, el ex Racing renunció a Defensa y Justicia y todas las luces apuntan al Xeneize. ¿Ahora sí?

"Es un orgullo para nosotros que cualquier equipo nos ofrezca trabajo. ¿Cómo no vamos a escuchar? Es un orgullo que cualquier institución nos ofrezca estar al frente de un proyecto deportivo", contó Becca en la misma charla. Y si bien no trascendió públicamente, un llamado desde La Boca podría ser el motivo de su salida del Halcón, donde ganó uno de los últimos ocho duelos.

Hace menos de una semana, Fernando Carrafiello confirmó al aire de Radio La Red que "según Bragarnik, Sebastián Beccacece va a dirigir Boca". La posibilidad parecía lejana porque el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli tenía contrato en Varela, pero Germán García Grova contó la primicia de que renunciará tras el próximo encuentro y el Xeneize tiene todos los números.

"Con Diego (Milito) hicimos un excelente vínculo (en Racing). Y se puede trazar un paralelismo con Riquelme. Cada cual tiene que tener en cuenta su rol y respetarse", comentó el ex entrenador de la Academia hace unas semanas como sabiendo que su oportunidad en La Boca podría darse más temprano que tarde. En el Xeneize por ahora tienen la cabeza en el Superclásico, pero post River podría haber una reunión.