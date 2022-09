Después de que aseguraran que era el DT apuntado por Juan Román Riquelme, el ex miembro del cuerpo técnico de la Selección Argentina renunció a su cargo. ¿Llegará a Boca?

"¿Y si te llama Román?", le preguntaron a Sebastián Beccacece hace unas semanas en ESPN F12. "A mí no me ha llamado nadie. Si el día de mañana pasa ya se verá... Nosotros somos un grupo de trabajo y siempre estamos dispuestos a sentarnos a escuchar", dijo el DT dejando todas las puertas abiertas. Este jueves por la mañana, el ex Racing renunció a Defensa y Justicia y todas las luces apuntan al Xeneize. ¿Ahora sí?

"Es un orgullo para nosotros que cualquier equipo nos ofrezca trabajo. ¿Cómo no vamos a escuchar? Es un orgullo que cualquier institución nos ofrezca estar al frente de un proyecto deportivo", contó Becca en la misma charla. Y si bien no trascendió públicamente, un llamado desde La Boca podría ser el motivo de su salida del Halcón, donde ganó uno de los últimos ocho duelos.

Hace menos de una semana, Fernando Carrafiello confirmó al aire de Radio La Red que "según Bragarnik, Sebastián Beccacece va a dirigir Boca". La posibilidad parecía lejana porque el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli tenía contrato en Varela, pero Germán García Grova contó la primicia de que renunciará tras el próximo encuentro y el Xeneize tiene todos los números.

"Con Diego (Milito) hicimos un excelente vínculo (en Racing). Y se puede trazar un paralelismo con Riquelme. Cada cual tiene que tener en cuenta su rol y respetarse", comentó el ex entrenador de la Academia hace unas semanas como sabiendo que su oportunidad en La Boca podría darse más temprano que tarde. En el Xeneize por ahora tienen la cabeza en el Superclásico, pero post River podría haber una reunión.