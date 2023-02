En una jornada movida para Boca, se dieron grandes novedades respecto al futuro del equipo con la presentación de Miguel Merentiel y la renovación del Colo Barco. Además, la novela de Lucas Merolla sigue sumando capítulos. Esto y más, en las últimas 24 horas en la Ribera. Enterate de todo acá.

La presentación de Merentiel con una curiosa anécdota con Riquelme

De manera sorpresiva y en una operación veloz, Boca cerró la llegada de Miguel Merentiel desde Palmeiras a escasos días del cierre del mercado. "La Bestia" arribó a Brandsen 805 en condición de cedido por un año y con una opción de compra no obligatoria de 3 millones de dólares por la totalidad del pase, convirtiéndose en el segundo refuerzo de la temporada para la Ribera tras el arribo inicial de Bruno Valdez.

Llegando a Boca para competir por el puesto del centrodelantero con Darío Benedetto o mismo para compartirlo en el doble nueve, el ex Defensa y Justicia de 26 años ya pasó la revisión médica, ya firmó su contrato, ya se entrenó y este viernes, fue presentado en la sala de conferencias del club xeneize.

Allí, Merentiel participó junto con Jorge Amor Ameal y Marcelo Delgado de la presentación formal a la prensa y al público. En dicho contexto, el uruguayo dio sus primeras palabras como jugador de Boca: "Lo que van a ver en mí es garra, voy a dejar la vida por esta institución. Es un club muy grande, lo voy a afrontar de la mejor manera", comenzó Merentiel. Luego, añadió detalles sobre su arribo: "Estaba en Palmeiras y tenía intereses de otros equipos, mi representante me llamó y me dijo la posibilidad de Boca y no lo dudé, que era lo mejor para mí. Estuvieron muy rápido para concretar la transferencia", soltó.

Además, dio a conocer cuestiones personales suyas y curiosamente, una de ellas involucra a Riquelme desde tiempos previos a su arribo a Boca. En concreto, Merentiel comentó que uno de sus perros lleva el nombre del vicepresidente xeneize en su honor: "Tengo un perro que se llama Juan Román, tiene 4 años, más que nada por un aprecio que tenía ya desde chico por Román, al perro lo amamos, ja", expresó el delantero, ganándose ya a todos los hinchas de Boca con esa confesión inédita.

"Tuve contacto con Román, hablé por teléfono y en el predio de Ezeiza, me han recibido todos muy bien. También hablé con Ibarra, me recibieron bien todos, hablamos de las posiciones que me gusta jugar y cosas del fútbol", cerró el uruguayo, dejando en claro que ya se siente cómodo en Boca en sus primeros días como futbolista xeneize.

Orsini puede marcharse al exterior

Con el mercado de pases cerrado a nivel traspasos entre clubes en el fútbol argentino, Boca finalmente concretó únicamente dos altas: la de Bruno Valdez y la de Miguel Merentiel. Si bien la prioridad era buscar dos zagueros centrales, hasta el momento solo arribó el paraguayo de 30 años en dicha zona y para la ofensiva, la búsqueda se intensificó luego de la notoria falta de gol en los partidos de pretemporada.

En este puesto, finalmente llegó el uruguayo ex Defensa a préstamo desde Palmeiras por un año y con opción de compra de 3 millones de dólares. Y llamativamente, en las últimas horas comenzó a circular la posibilidad de que Boca se desprenda de un titular en esta posición ante una oferta desde el exterior.

En concreto, hablamos de la situación de Nicolás Orsini. El ex Lanús está siendo el 9 titular de Hugo Ibarra ante la suspensión de Darío Benedetto y la lesión de Luis Vázquez y si bien es de los futbolistas más resistidos por los hinchas por su rendimiento en general, en el último encuentro tuvo una notoria mejoría y se le brindó más apoyo. Sin embargo, el cotejo ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera este domingo podría ser el último que Orsini dispute con la camiseta de Boca.

Es que desde el medio D-Sports afirmaron que en el exterior (en varias ligas como la mexicana o la brasileña sigue el mercado abierto) buscan quedarse con el delantero de Boca a préstamo y que incluso podría resolverse en los próximos días.

Esto resulta un notición para Boca, ya que no solo puede darle rodaje en un club con menores presiones a un jugador como Nicolás Orsini, sino que con esta inminente salida, el Xeneize podría jugar una carta más en el mercado para buscar un refuerzo más a modo de traspaso, siendo este Lucas Merolla u otra alternativa desconocida de momento.

Renovó el Colo Barco

Desde hace meses, una de las negociaciones más complicadas que tenían por resolver en Boca era la renovación de Valentín Barco y luego de muchos idas y vueltas y posibles salidas por la puerta de atrás, finalmente este viernes se confirmó el futuro del talentoso lateral izquierdo surgido en las inferiores xeneizes.

Hace solo días, Juan Román Riquelme dio un panorama de su situación en donde expresó: "Llegó una oferta del Getafe, le contestamos que estamos de acuerdo siempre y cuando se cumplan algunas cosas que pedimos. Si no sale adelante, han habido reuniones con el representante del jugador y también con su padre. Ellos pretenden renovar por un año más. Pidieron dos o tres condiciones y a nosotros nos parece que está a nuestro alcance", dejando así en claro que el 2023 del "Colo" sería o en Getafe o en Boca.

Tras rechazar la propuesta proveniente de España por él, en la Ribera avanzaron por su renovación cumpliendo con las cuestiones reclamadas por el jugador y por Adrián Roucco -su representante- y este viernes, finalmente se concretó la misma. Con una extensión de un año más (hasta diciembre del 2024), Barco firmó su nuevo vínculo con Boca y seguirá ligado al club por al menos dos temporadas más.

En las redes confirmaron el acuerdo con el ya clásico posteo con el que el Xeneize da por hecho los nuevos contratos. "El juvenil Valentín Barco, junto a Raúl Cascini del Consejo del Fútbol, firmó su extensión del contrato hasta diciembre 2024. #DaleBoca". Así, el Colo le puso fin a la novela de su renovación y selló el nuevo vínculo con los de Brandsen 805. Luego de su lesión de rodilla, Barco ya regresó a tener minutos en la Reserva y la rompió. Posiblemente, en breve tenga minutos en el primer equipo; y en Boca lo celebran como un gol.

Estuvo cerca de Boca y se arrepintió por no lograrlo: "Me hubiese gustado"

A pesar de que el mercado de pases ya finalizó, todos los clubes que se desprendan de algún jugador hacia el exterior, ya sea por una venta o un préstamo, tendrán una semana más para negociar. Si bien Juan Román Riquelme sabe que será muy complicado por sumar a Lucas Merolla o Sergio Barreto, los zagueros por los que insistió durante todo este último tiempo, en Boca aún lamentan otra negociación que no se concretó.

En más de una ocasión, el vicepresidente de Boca estuvo buscando la manera de poder incorporar a uno de los mejores futbolistas del campeonato local, ya que le iba a aportar claridad, experiencia y jerarquía a un equipo que, en algunos puestos, aún está carente de jugadores de calidad.

Hubo negociaciones, pero no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, después de mucho tiempo, admitió que se quedó con una espina por no haber podido vestirse de azul y oro. Sí, uno de los rivales a los que enfrentará mañana el equipo de Hugo Ibarra, confesó su gran deseo. "Me hubiese gustado jugar en Boca, pero el fútbol es así y cada vez que me toque enfrentarlo haré lo mejor para mi equipo", enfatizó Luis Rodríguez en TyC Sports.

El Pulga, que es ídolo en Atlético Tucumán y Colón, que también vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y en la actualidad se encuentra en Central Córdoba, a sus 38 años reconoció que ya no se dará un posible paso por el Xeneize, pero dejó bien en claro que haber jugado todos los domingos en La Bombonera hubiese sido un sueño.

De hecho, hace un tiempo el que llenó de elogios al Pulga Rodríguez fue el mismísimo Riquelme, quien admitió en ESPN que "es un jugador distinto, que juega a la pelota, no al fútbol. Hace que uno pueda disfrutar de este juego que es tan lindo. Siento admiración".

La novedad que recibió Boca sobre Roger Martínez

Boca está con la mente puesta en lo que será el próximo compromiso por la Liga Profesional, donde los dirigidos por Hugo Ibarra recibirán a Central Córdoba, y buscarán conseguir su segundo triunfo al hilo.

Después de lo que fue un escueto mercado de pases, Juan Román Riquelme comienza a planificar lo que serán los movimientos en junio próximo, ya que en el caso de meterse en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, deberá adquirir más jugadores de jerarquía.

Si bien llegaron Bruno Valdez y Miguel Merentiel, en las oficinas de La Bombonera aún mantienen la esperanza de poder fichar a un futbolista muy importante, al que Riquelme desea hace tiempo. Y en las últimas horas recibieron un grandioso guiño para poder concretar su incorporación.

En el caso de que el Xeneize se desprenda de cualquier jugador del plantel que dirige Ibarra, ya sea por un préstamo o una transferencia hacia el exterior, desde AFA le otorgarán un permiso extra para incorporar hasta el 9 de febrero. Eso también ocurrirá con el resto de los equipos argentinos. Pero también les confirmaron una importantísima novedad desde México.

Riquelme no logró incorporar a Roger Martínez, quien no es tenido en cuenta por Club América, y está buscando un nuevo horizonte en su carrera. Justamente, el colombiano con pasado en Racing tiene contrato con el Azulcrema hasta mediados del corriente año, y según indicó Medio Tiempo, no le renovarán la estadía.

Hasta el momento, Boca no se comunicó con Martínez ni con Sebastián López, quien se encarga de representarlo, para poder empezar a gestionar un precontrato. Pero sí para conocer sus pretensiones económicas. Y ante la novedad que hicieron conocer desde tierras americanistas, crece la ilusión de los fanáticos boquenses.

Merentiel podría ir al banco ante Central Córdoba

La llegada de Miguel Merentiel le puso punto final al mercado de pases de Boca. El delantero puso la firma, ya está a disposición de Hugo Ibarra y de él dependerá cuándo saltará al campo de juego. Todo indica que será mucho antes de lo que la gente esperaba.

Muchas veces, los debuts se dilatan debido a que los entrenadores prefieren que el futbolista tenga una mini pretemporada. Sin embargo, teniendo en caso de que Darío Benedetto sigue suspendido, que Luis Vázquez está lesionado y que el refuerzo uruguayo viene en competencia, la historia será diferente.

Merentiel se perfila para aparecer en la lista de concentrados de Boca para enfrentar a Central Córdoba. Ibarra terminará de definirlo después del entrenamiento de este viernes, pero el ex-Defensa y Justicia iría al banco de suplentes en La Bombonera. ¿Se viene su debut?

El posible XI para el domingo sería: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

¿Renueva Merolla en Huracán o se planta ante el club?

El mercado de pases ya cerró en el fútbol argentino en lo que refiere a los traspasos entre clubes y con él, la posibilidad más cercana de que Boca tenga a Lucas Merolla como refuerzo procedente de Huracán.

El defensor zurdo era de las más grandes pretensiones del Xeneize en el mercado ya que buscaban su ficha desde hace meses. Entre el jugador y Boca estaba todo acordado a nivel contractual pero el Globo puso trabas en cuestiones referidas al precio del traspaso. Es que en la Ribera ofrecieron 1.2 millones de dólares por el pase del jugador que en junio se puede marchar libre de Parque Patricios y desde Huracán aludieron que, pese a que lo pueden perder en breves meses sin ver un peso, no bajaban de lo pretendido por su pase: 3 millones U$D.

Debido a las diferencias en el monto de la operación, la misma no se dio durante el mercado de pases por más que Boca pujó hasta las últimas horas. Y si bien desde el Consejo del Fútbol pensaban darle la opción de un precontrato para que arribe en junio como agente libre, su agente desestimó esta posibilidad por el respeto hacia Huracán de parte de Merolla.

En medio de todo este embrollo por el futuro del zaguero, desde D-Sports Radio confirmaron un nuevo capítulo de la novela que sin dudas, sorprendió en el Xeneize. Es que el medio informó que "está todo encaminado" para que Lucas Merolla firme su extensión contractual con Huracán y siga ligado al club quemero, anulando toda posible oferta que llegue por él para junio.

Sin embargo, horas más tarde confirmaron que Merolla se plantó ante la dirigencia del Globo y no asistió a la reunión pautada para su renovación. Desde el club le avisaron que si no renueva, no juega más. Final más abierto que nunca en relación a su futuro.