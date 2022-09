El Flaco habló de la actualidad del equipo de su ex compañero de cuerpo técnico.

Cuando el inicio de la etapa de Hugo Ibarra como DT de Boca daba más dudas que certezas, Rolando Schiavi había revelado un dato que hasta despertaba asombro en él. "Nunca quiso ser entrenador. Él no quería serlo cuando estaba en la Reserva, prefería ver las cosas desde otro lado. Por eso me sorprende que ahora lo sea. Hay que prepararse y yo no sé si lo está", dijo sobre el Negro, con quien compartió cuerpo técnico por 4 años.

El tiempo pasó y las cosas cambiaron: el equipo mejoró a pasos agigantados, pelea en todos sus frentes y juega bien. En Equipo F (ESPN), el Flaco se refirió a este presente: "Los resultados son los que mandan. Hoy ves a un equipo ganador, que por ahí sufre los partidos pero gana".

"Sacó muchos chicos de Inferiores, que eso es fundamental para Boca. Le alcanza con el plantel, tiene de los mejores. Acoplar chicos que entran y te respaldan con resultados es buenísimo", destacó al aire en el programa de Sebastián Vignolo.

"Está la Copa Argentina y el Campeonato. Si gana los dos seguramente va a seguir. Pasó con Battaglia también", soltó el exdefensor, pero remarcó: "Todos los técnicos ganaron torneos locales. Guillermo, Alfaro, Battaglia... Hoy la obsesión es la Copa Libertadores y está bien".