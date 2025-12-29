Salomón Rondón dejó Real Oviedo y volverá al club donde brilló tras su salida polémica de River

A mediados de 2025, a sus 35 años, Salomón Rondón dejó Pachuca para jugar en LaLiga. Real Oviedo había ascendido a la máxima categoría del fútbol español y buscó un delantero de experiencia para intentar no pelear por el descenso. Lo llamativo es que apenas seis meses después, el atacante venezolano decidió interrumpir su vínculo con el elenco del norte de España.

Según informaron desde España, la rescisión del vínculo contractual fue de común acuerdo. De esta manera, Salomón Rondón deja Real Oviedo, donde jugó 16 partidos y marcó dos tantos en LaLiga para regresar a Pachuca, elenco en el que tuvo un gran registro goleador. Cabe recordar que Real Oviedo se encuentra anteúltimo en LaLiga con 11 unidades en 17 partidos jugados.

¿Cómo fue el primer paso de Rondón por Pachuca?

El atacante venezolano llegó a Pachuca a comienzos de 2024 y se desempeñó en el club hasta mediados de 2025, cuando decidió emigrar a préstamo a Real Oviedo de España. Durante ese período, Rondón disputó 70 partidos en los que marcó 36 goles y brindó ocho asistencias. Además, ganó la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024.

Rondón en Pachuca. (Foto: Getty).

¿Por qué los hinchas de River se enojaron con Salomón Rondón?

Rondón llegó a River sobre el final del mercado de pases de comienzos de 2023. Especuló con tener alguna alternativa en Europa y, como no lo consiguió, fue que llegó a Núñez a ser dirigido por Martín Demichelis, un viejo conocido. Su rendimiento fue de menor a mayor, pero nunca llegó a convencer al hincha. Lo que más molestó en el Millonario es que anunció que se iba a ir antes del Trofeo de Campeones 2023, para el cual ni siquiera fue convocado.

